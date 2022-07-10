我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

帳戶多3千萬又消失 河南鄉鎮銀行疑洗錢

中國新聞組／北京10日電
孫哲的電子帳戶被盜開。（取材自鳳凰網）
孫哲的電子帳戶被盜開。（取材自鳳凰網）

河南多家村鎮銀行發生「取錢難」風波，近來新爆出交易紀錄異常情況，再度引爆輿論熱議。有儲戶表示，自己銀行帳戶的交易紀錄中莫名出現3000萬元（人民幣，下同，約448萬美元）存款又莫名消失，「且均非本人操作」。多位儲戶都有類似狀況發生，有人表示困惑，「不知道是技術失誤，還是存在洗錢或其他情況？」

綜合媒體報導，據發生「取錢難」的河南開封新東方村鎮銀行儲戶表示，自己的交易紀錄出現異常，他在2018年存入10萬元購買名為「月月盈」存款產品的帳戶，卻在開戶翌月出現交易紀錄異常，且這一情況持續了長達兩年半的時間，直到2021年才恢復正常。

該儲戶表示，自己購買的「月月盈」是按月派息的，「派息應該是每個月正向進帳，出現負的本身就不合理。凡是派息為負的紀錄，餘額就會異常，異常餘額最開始是200多萬，後面變成了2000萬、3000萬」。

新東方村鎮銀行的另一名儲戶表示，銀行在自己不知情的情況下偷偷開立了電子帳戶。 

經過與多位儲戶核實發現，新東方村鎮銀行不僅存在開卡後帳戶異常，甚至還存在儲戶開戶前就有流水的情況。

另一名儲戶表示，她於2020年11月28日在新東方村鎮銀行開戶，當天通過電子帳戶購買50萬元存款產品。近日自查電子帳戶發現，在其辦理開戶前的2019年11月19日就已有交易信息碼了。這種異常狀況讓她不敢置信。

王明的帳戶異常截圖。（取材自鳳凰網）
王明的帳戶異常截圖。（取材自鳳凰網）
韶紅開戶前就有交易紀錄。（取材自鳳凰網）
韶紅開戶前就有交易紀錄。（取材自鳳凰網）

河南

上一則

「安倍語錄」瘋傳 中作家無奈：我寫的，出自虐戀小說　　

下一則

香港推動歷史教育 全面「穩定人心」

延伸閱讀

還是取不出錢 河南四家村鎮銀行更換董事長及高管

還是取不出錢 河南四家村鎮銀行更換董事長及高管
第三方支付 涉幫博弈、詐團洗錢

第三方支付 涉幫博弈、詐團洗錢
河南村鎮銀行弊案 官方：研制處置方案 提醒客戶線上登記

河南村鎮銀行弊案 官方：研制處置方案 提醒客戶線上登記
「財政緊張」河南機場遭爆積欠村民300萬元租金

「財政緊張」河南機場遭爆積欠村民300萬元租金

熱門新聞

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山和約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
余秀華和楊櫧策。（取材自微博）

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

2022-07-06 19:37
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生