帳戶多3千萬又消失 河南鄉鎮銀行疑洗錢

孫哲的電子帳戶被盜開。（取材自鳳凰網）

河南 多家村鎮銀行發生「取錢難」風波，近來新爆出交易紀錄異常情況，再度引爆輿論熱議。有儲戶表示，自己銀行帳戶的交易紀錄中莫名出現3000萬元（人民幣，下同，約448萬美元）存款又莫名消失，「且均非本人操作」。多位儲戶都有類似狀況發生，有人表示困惑，「不知道是技術失誤，還是存在洗錢或其他情況？」

綜合媒體報導，據發生「取錢難」的河南開封新東方村鎮銀行儲戶表示，自己的交易紀錄出現異常，他在2018年存入10萬元購買名為「月月盈」存款產品的帳戶，卻在開戶翌月出現交易紀錄異常，且這一情況持續了長達兩年半的時間，直到2021年才恢復正常。

該儲戶表示，自己購買的「月月盈」是按月派息的，「派息應該是每個月正向進帳，出現負的本身就不合理。凡是派息為負的紀錄，餘額就會異常，異常餘額最開始是200多萬，後面變成了2000萬、3000萬」。

新東方村鎮銀行的另一名儲戶表示，銀行在自己不知情的情況下偷偷開立了電子帳戶。

經過與多位儲戶核實發現，新東方村鎮銀行不僅存在開卡後帳戶異常，甚至還存在儲戶開戶前就有流水的情況。

另一名儲戶表示，她於2020年11月28日在新東方村鎮銀行開戶，當天通過電子帳戶購買50萬元存款產品。近日自查電子帳戶發現，在其辦理開戶前的2019年11月19日就已有交易信息碼了。這種異常狀況讓她不敢置信。