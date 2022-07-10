「人生最貴一道菜」 銀龍魚暴斃 飼主含淚清蒸吃掉

男子將養了3年的銀龍魚清蒸後品嚐，同時他強調要多放蔥絲。（取材自九派新聞）

河南鄭州 一名男子養了三年的銀龍魚突然死亡，他問朋友該如何處理，對方回復稱「清蒸」。隨後，該男子一邊處理銀龍魚一邊說：「這可能是我吃得最貴的一道菜了」，同時強調要多放蔥絲。嚐了一筷子後，還直誇肉質鮮嫩。

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綜合媒體報導，該男子表示，這條銀龍魚已養了三年，無奈最近家中水泵壞了近五小時，即使換了泵換了水，也沒能將魚救活。

據了解，銀龍魚因其泛閃金屬光澤如盔甲般的鱗，及威風凜凜的儀態而備受矚目，成為極名貴的觀賞魚之一，有網友稱，一條龍魚能賣到30萬元（人民幣，下同，約4.5萬美元）。

男子將養了3年的銀龍魚清蒸後品嚐。（取材自九派新聞）

野生龍魚在亞馬遜 河流域最大能長到120公分，人工飼養的龍魚長到20公分以上就算很大了。

看到這位飼主含淚吃下自已所養的銀龍魚，有網友調侃，「自己養的怎麼吃得下啊」「以後可以和人吹牛：我吃過幾十萬一盤的菜」，但也有網友表示，「這是銀龍魚，最貴也就幾百塊錢，什麼30萬騙騙不懂的網友而已」「品相好的金龍魚才30萬，這銀龍魚連5萬都沒有」「一條銀龍幼苗市場價也就是100元，養大了也就是幾百元，極品紅龍才上萬，根本就不是一個東西」。