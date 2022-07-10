海南航空一航班機艙斷電如蒸桑拿 太熱致乘客暈倒

機艙內疑似有乘客因高溫身體不適。（視頻截圖）

海南航空飛機日前起飛時發生故障，機上乘客表示，飛機出現故障後斷電一小時，導致機艙內氣溫很高，在內如同蒸桑拿，還有乘客因此身體不適。

來源：YouTube

極目新聞報導，7月9日，一段視頻顯示，在某飛機的機艙內，有一名乘客疑似身體不適，被身著海航制服的空姐攙扶著走向飛機前端。空姐一邊向前一邊喊著「讓一下」。視頻顯示，乘客們都站在座位上，手拿報紙搧風降溫，一名乘客喊道：「有人暈倒了，快點快點。」此外，還有一名乘客抱怨飛機停了很久，但還沒有處理。該視頻發布的網友稱，7月8日海航HU7276斷電故障一小時，完全密封，高溫 缺氧有人撐不住。

一名乘客表示，當時航班已經延誤了差不多一小時，等乘客都登機後準備起飛時，飛機又突然斷電，斷電時長約一小時。該名乘客稱，當天成都的溫度很高，飛機又是封閉的，所以機艙內很熱，如同蒸桑拿，許多乘客情緒也較為激動。當時，有一名旅客在座位上突發身體不適，空姐急救後又將乘客帶走，待通電後又開門送下飛機。

該乘客表示，飛機最後延誤四小時才起飛了，等通電後，又有客人要改簽，後來下機取托運行李又差不多兩個小時。「航空公司說停電原因是因為故障，等地面應急也等了很久。」