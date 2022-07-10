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粵男雨中玩漂流 太冷致面癱 醫：免疫力低下誘發

中國新聞組／廣州10日電
一男子在高溫下玩漂流後面癱。圖為示意圖。(取材自廣州日報)
一男子在高溫下玩漂流後面癱。圖為示意圖。(取材自廣州日報)

廣東一名男子在一次漂流後竟然面癱了，神經內科專家提醒，強冷刺激容易導致面癱，要選擇正確的降溫方式。

南方都市報報導，家住陽江的黃源（化名）今年57歲，身體健碩，在當地從事養殖業。上個月底，黃源一家結伴到附近城市漂流。「水很冷，漂流中途還下起了雨，渾身濕透。」

漂流回來第二天，黃源突然感覺身體有點發燙。「以為是淋到雨有些感冒，不嚴重。」不過去市場買菜時，又感覺左臉好像被一層薄膜蓋住。「揉了揉，又恢復正常了。」直到吃飯時，黃源才察覺到異常。「左邊牙齒沒力咬不動，嘴唇不能閉合，還流口水。」家人發現他左眼眼皮不能正常閉合、口角歪斜逐漸明顯。隨後兩天，症狀一直沒有好轉。

據報導，黃源後來到廣東三九腦科醫院尋求進一步診療。神經內二科副主任醫師楊慧發現患者左側眼瞼明顯閉合不全、口角歪斜且流涎，符合周圍性面神經麻痺的診斷。給予改善循環、激素抗炎、營養腦神經、針灸等對症治療後，黃源的症狀逐漸好轉，並順利出院。

周圍性面神經麻痺又稱面神經炎，俗稱面癱。楊慧解析，面癱多是在免疫力低下時受到寒冷和病毒感染誘發。「患者漂流時，不僅當天下雨氣溫低，水溫也低，這種冷刺激容易導致面癱。」

該院神經內二科主任鍾水生進一步解釋，一旦受到強冷刺激，人體一時可能適應不了低溫，身體自我調整就容易出現障礙。「體表微循環受到寒冷刺激的干擾，局部營養神經的血管就會發生痙攣，出現血循環障礙，容易導致發生面神經炎，也就是老百姓常說的『面癱』。」

一男子在高溫下玩漂流後面癱。圖為示意圖。（取材自南方都市報）
一男子在高溫下玩漂流後面癱。圖為示意圖。（取材自南方都市報）

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