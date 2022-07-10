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江西男油炸雪糕界「愛馬仕」 不化喊好吃

中國新聞組／北京10日電
一男子突發奇想「油炸」鍾薛高，出鍋形狀讓人意外，雪糕沒有融化，還保持原有的形狀。（取材自快科技）
一男子突發奇想「油炸」鍾薛高，出鍋形狀讓人意外，雪糕沒有融化，還保持原有的形狀。（取材自快科技）

最近，「雪糕刺客」鍾薛高頻上熱搜。網路上有關高溫、火燒不化的測試，引發不少人對其高價下的質量問題的擔憂。

來源：YouTube

快科技報導，江西宜春一男子近日突發奇想，將鍾薛高雪糕進行包糠油炸。結果讓人出乎意料，雪糕裹上麵包糠放入油鍋，稍微油炸一會兒就出鍋，出油鍋後雪糕也沒有融化，還保持原有的形狀。

男子抹上番茄醬，味道竟然出奇的好吃。此前男子還用水煮鍾薛高，幾分鐘後雪糕才融化。

按照此前鍾薛高官方的說法，大家關心的卡拉膠來源於紅藻類植物，廣泛使用於冰淇淋、雪糕和飲品中，適量的卡拉膠有助於雪糕中乳蛋白保持相對穩定的狀態。

之前「鍾薛高」因旗下一款「海鹽椰椰口味雪糕」放在室溫31°C下1小時不融化，深陷輿論爭議。香港01報導，「鍾薛高」並非首次處在品牌聲譽的風口浪尖了。

2018年，鍾薛高的「厄瓜多爾粉鑽」雪條因66元（人民幣，下同，約9.85美元）的天價暴紅，品牌更號稱該款雪條總共只生產了2萬支。自此，鍾薛高被譽為雪糕界的「愛馬仕」。

「鍾薛高」旗下一款「海鹽椰椰口味」，被火燒疑似不融化。(視頻截圖)
「鍾薛高」旗下一款「海鹽椰椰口味」，被火燒疑似不融化。(視頻截圖)

2019年，鍾薛高曾因虛假宣傳遭受兩次行政處罰。2019年3月，鍾薛高在網店出售的一款輕牛乳雪糕的產品宣傳有「不加一滴水、純純牛乳香」等內容。經官方核實產品配料表中明確含有飲用水成分，被上海市黃浦區市場監督管理局處依虛假宣傳行政處罰6000元。

2019年8月，鍾薛高在銷售「釀紅提雪糕」的產品頁面宣稱「選用吐魯番盆地核心葡萄種植區特級紅提」。經市場監管部門檢驗該紅葡萄乾規格等級為散裝/一級，宣傳特級紅提構成虛假宣傳。

鍾薛高創始人林盛去年受訪時曾說過一句「愛買不買」，也為品牌烙印了「高高在上」的形象。

被譽為雪糕界的「愛馬仕」的鍾薛高近年面臨多次輿論危機。（取材自快科技）
被譽為雪糕界的「愛馬仕」的鍾薛高近年面臨多次輿論危機。（取材自快科技）

高溫 香港 YouTube

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