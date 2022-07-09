「小海鮮」藏錢輸送 孫力軍9700萬贓款都來自他

遼寧省公安廳前副廳長王立科。(取材自南方都市報)

落馬兩年多後，中國公安 部前副部長孫力軍昨天受審，一審被控受賄、操縱證券 市場、非法持有槍枝三大罪，孫力軍當庭全都認罪。其中，孫力軍19年受賄6.46億元（人民幣，下同），有近1/6是遼寧省公安廳前副廳長王立科經由「小海鮮」送的各種贓款贓物。隨著孫力軍的落馬，攀附的五個「政法虎」也都已落馬受審。

央視報導，吉林省長春市中級人民法院昨天一審公開審理公安部原黨委委員、副部長孫力軍案。孫力軍2020年4月在任上被查，2021年9月30日被開除黨籍和公職。中央紀委國家監委稱孫力軍「在黨內大搞團團伙夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門」，是十九大以來查處最嚴重的案件之一。

南方都市報報導，孫力軍，1969年1月生，山東青島人，公共衛生碩士學位，副總警監警銜，2008年調到北京 不久後踏入警界，2018年3月被任命為公安部副部長。2020年4月19日，孫力軍涉嫌嚴重違紀違法被調查，2021年9月30日被開除黨籍和公職並移送檢察機關。據長春市人民檢察院指控，孫力軍19年間任上受賄6.46億元，非法持有槍支2支，還非法炒股。

反腐大片「零容忍」披露江蘇「政法虎」王立科為孫力軍送「小海鮮」的內幕，2008年，時任公安部擔任辦公廳副主任孫力軍到遼寧省公安廳考察，王立科藉機拉近關係，2011年首次送上一張存有100萬元的銀行卡，孫力軍毫不推辭收下，此後王立科還多次專程到北京送上銀行卡、美元、公司股份。

孫力軍在片中自述：「他（王立科）每年大概四五次來北京，每次都給我30萬美金，放在一個小的海鮮盒裡面。他每次來就說，我給你送點『小海鮮』，我就知道怎麼回事兒了」。王立科歷年送給孫力軍的「小海鮮」到案發時累計折合9700多萬元，亦即孫力軍的受賄款中，有近1/6是王立科歷年奉送的。王立科也在孫力軍的幫助下，一路平步青雲。三周前，王立科也在長春中院受審，當庭認罪。

孫力軍被控的第二宗罪是操縱證券市場罪。據指控，2018年，孫力軍應他人請託，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等行為，影響股票交易價格和交易量，情節特別嚴重。第三宗罪是非法持有槍枝罪；值得注意的是，近年披露「涉槍」官員中，最高級別的落馬官員是曾任公安部副部長及司法部部長的傅政華也是孫力軍團伙成員之一。

孫力軍團伙「小圈子」裡王立科、傅政華，還有龔道安、鄧恢林、劉新雲，都在孫力軍的運作下，被提拔到省部級的高位。隨著孫力軍的被查，其「小圈子」成員也集體落馬。