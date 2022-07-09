斂財20年收賄6.4億 公安部前副部長孫力軍一審認罪

公安部前副部長孫力軍受賄案一審開庭。（取材自央視）

前年4月落馬，去年10月被雙開的前公安 部副部長孫力軍受賄等案，於8日在吉林省長春市中級人民法院一審公開審理。據央視報導，檢察院指控孫力軍收賄規模達人民幣6.46億餘元(約9千萬美元)，孫力軍當庭表示認罪、悔罪，法庭擇期宣判。

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「孫力軍政治團伙案」被視為19大以來最嚴重的案件，涉及中國前司法部 長傅政華、江蘇省前政法委書記王立科、上海市公安局前局長龔道安、重慶市公安局前局長鄧恢林與山西省前公安廳長劉新雲等多名高官。當局迄今仍對此持續在政法系統「肅清流毒」。

央視報導，吉林省長春市中級人民法院於7月8日，一審公開開庭審理孫力軍案。長春市人民檢察院指控，孫力軍於2001年至2020年4月，利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關組織和個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣6.46億餘元。

檢察院再控，2018年，孫力軍應他人請托，指使有關人員透過集中資金優勢連續買賣等行為，影響股票 交易價格和交易量，情節特別嚴重；同時，他還違反槍枝管理規定，非法持有槍枝2支，因此提請以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍枝罪追究刑事責任。

據報導，孫力軍在庭審中進行了最後陳述並當庭認罪、悔罪，最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

2001年至2020年4月，孫力軍曾分別擔任上海衛生局外事處副處長、上海外事辦公室綜合業務處處長，以及公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長和公安部黨委委員、副部長等職。

政知新媒體報導，孫力軍一案，有3個罕見細節值得關注。

其一，從落馬到雙開，孫力軍一案共歷時17個月，此並不常見。十九大後，至少有5個「警虎」被查，分別是孟宏偉、孫力軍、鄧恢林、龔道安和劉新雲。落馬到受審歷時超兩年的，只有孫力軍一人。

其二，孫力軍斂財數額非常高——6.46億餘元。從2001年至2020年4月，孫力軍在上海、公安部等斂財近20年。2020年4月20日孫力軍被查，就在被查的當月，孫力軍仍在斂財。

其三，孫力軍在受審之前已經被雙開。當時的通報共700字，措辭極其嚴厲。「從未」、「毫無」、「極度」這樣的字眼，「成夥作勢控制要害部門」的說法都是首次出現。