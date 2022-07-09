女主播穿黑絲襪、低胸掏CPU 裝機視頻變味

性感女主播組裝電腦是否專業並不重要，憑藉好身材，已足夠吸引粉絲。（取材自B站）

標榜專業、技術的裝機（組裝電腦等電子類產品）視頻，如今出現低胸裝、黑絲襪裝機女主播，看似在組裝，實際卻在展現自己身材，評論區的留言也多是圍繞主播豐滿的身材、暴露的著裝展開。

時代周報-時代在線報導，在某視頻平台，一主打裝機視頻的博主，憑藉性感女主播的裝機視頻積累超20萬粉絲，擁有3個滿500人的粉絲群，視頻獲讚總量超120萬。該博主發布的視頻大多以女主播的性感變裝或穿著暴露的熱舞為開頭，鏡頭不時移向女主播們穿著絲襪的腿部，或切至全景展示其暴露的穿著。

來源：YouTube

在該平台上，此類裝機視頻並不少。個別博主會在視頻中不時插入穿著短裙、緊身牛仔褲女主播的熱舞片段，甚至有女主播故意將自己的胸部、臀部對準鏡頭挑逗觀眾。

報導說，在另一平台，類似的裝機視頻尺度甚至更大：一名身穿低胸緊身衣、短褲的女主播彎腰展示工作台及部分零件。該主播從胸口掏出了一個CPU。這則約22分鐘的裝機視頻中，直接或間接展示女主播性感身材的畫面超過70個。

「真赤雞（刺激）」、「現在裝個機都這麼刺激了」，有觀眾發彈幕感嘆。還有網友注意到，一些女主播的裝機視頻卻存在明顯操作錯誤。

女主播裝機視頻大多以女主播的性感變裝為開頭。裝機時，女主播們看似在組裝，實際卻在接機展現自己身材，吸引流量。（取材自B站）

不僅是裝機視頻變味，打色情擦邊球的操作在許多類型的視頻中都能看到。針對此類低俗內容，相關部門曾多次進行整治。相關視頻平台也對違規帳號作出相應處理。但有關部門和平台重拳整治，部分博主卻仍頂風作案。

「擦邊球現象頻發，一是性感因素容易吸引流量；二是行業競爭日益激烈，主播背後的運營機構不得不靠擦邊球來出'『奇』制勝；三是主播平台監管力度不足，給了擦邊球行為可乘之機。」深度科技研究院院長張孝榮表示， 「擦邊球猶如飲鴆止渴。」靠色情擦邊球獲取流量大都是曇花一現，呼籲平台方進一步加大監管力度。