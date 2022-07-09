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婚房爛尾600天 90後女子孩子都出生 揹房租、房貸

中國新聞組／北京9日電
天津市寶坻區京津新城的聖景豪庭小區項目沒有施工痕跡。（取材自每日經濟新聞）
天津市寶坻區京津新城的聖景豪庭小區項目沒有施工痕跡。（取材自每日經濟新聞）

一位90後的趙女好不容易湊錢買了套房想作為婚房，然而如今已經爛尾600天了，而且每個月還要還著房貸，讓她苦不堪言，只希望能早點收房。

每日經濟新聞報導，熱搜上「婚房爛尾600天」的當事人趙女購買位於天津市寶坻區京津新城的聖景豪庭小區，現場仍舊沒有人施工，地下室也有了積水。「615天了，當初承諾的交房日期是2020年10月30日，到現在開發商那邊一點說法都沒有。」趙女說。「我現在和家人一起租房住，房租之外還要承擔每個月4000多元的月供，拋掉經濟壓力不說，真的希望能早點收房。」

報導說，聖景豪庭開發商為天津金河灣置業有限公司，背後股東為實地地產集團有限公司。據了解，實地在全國多地的項目皆陷入了停工狀態。實地地產總部回復是：「現在實地沒有專門的部門進行回應，一切以項目官方回復告知為準。」

來源：YouTtube

2018年，趙女以9250元/平方米的價格購買了聖景豪庭一套房子：「一開始說延期交房解釋是疫情原因，但到了2021年10月，我們發現工地停工了，後來售樓處也沒有人了。」「我是掏空6個錢包買的這套房子，如今也沒有辦法再買其他房子了，現在每個月的月供就占了我們家庭收入的一半，我的孩子也出生了，我就希望能趕緊收房。」

但現在該公司的情況不甚樂觀。目前金河灣法定代表人張耀嶺是限制高消費人員，同時該公司存在355條失信被執行人信息，原因是「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務」，大多涉及和業主相關的逾期交房利息糾紛。

實地在全國多地的項目都出現了停工問題，領導留言板上也有許多案例。對於聖景豪庭，天津市寶坻區信訪辦公室將停工原因歸咎於疫情：由於該項目外省市工人返津復工成本較高，因此該項目未全面復工。

疫情 復工

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