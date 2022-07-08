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「取款難」風波未息…河南村鎮銀行儲戶 又被「賦紅碼」

中國新聞組／北京8日電
多位儲戶稱健康碼由綠轉紅。（取材自中新經緯）
多位儲戶稱健康碼由綠轉紅。（取材自中新經緯）

河南村鎮銀行「取款難」問題繼續延燒。一名在濟南的河南某村鎮銀行儲戶剛在當地做完核酸，卻發現自己的山東健康碼又變紅，賦碼信息顯示，紅碼異常信息由河南省推送。此外，開封新東方村鎮銀行儲戶爆料，該銀行App日前更新系統版本，更新後版本已沒有提現、轉帳的通道了。

綜合媒體報導，一些在遼寧、江蘇等地的一些河南村鎮銀行儲戶，聲稱自己的健康碼再次被賦「紅碼」。

來源：YouTube

一名山東濟南的儲戶梁振表示，剛在當地做完核酸，卻突然發現自己的健康碼又變紅了，紅碼異常信息是由河南省推送。他的健康碼曾在6月14日同樣被河南省賦紅過，在多家媒體廣泛報導後，第二天離奇變綠。

另一名來自遼寧儲戶健康碼也變紅色，但72小時核酸檢測仍為陰性。他說，這幾個月未到鄭州，感覺莫名其妙。

目前，共有近10名儲戶反饋自己的健康碼變紅，這一數據仍在增加。河南省衛健委工作人員表示，多人健康碼變紅原因還不清楚，目前在調查中。另外，多位儲戶稱健康碼已轉綠。

此外，開封新東方村鎮銀行App本次為強制更新，若選擇不更新系統版本則無法登錄App。

儲戶謝女士表示，「必須更新才可以進入App，不更新進不了手機銀行」，進入更新版軟件後，發現提現按鈕消失。

還有多位儲戶反應，原本在度小滿上存入的存款項目，在平台已被改為「理財產品」。度小滿客服回應，度小滿電子卡頁面由銀行方面提供。

此前，有儲戶表示，村鎮銀行曾在6月26日短暫開放手機銀行App取款通道40分鐘，有儲戶趕緊提現。儲戶李女士稱，自己成功提取利息，但本金還沒來得及取出通道就又關閉了

開封新東方村鎮銀行回應稱，「我們發現異常之後，趕緊把系統恢復正常，確保所有儲戶資金的安全。我們把有異常的帳戶，已經羅列出來，會對這些帳戶進行審查。已經把錢取走的儲戶也要配合調查。每一筆錢，每一筆業務，後台全部有紀錄。一共走了多少錢，一共做了什麼事，非常清楚」。

7月7日，有多位開封新東方村鎮銀行的儲戶稱，該行手機銀行安卓版系統在7月6日晚間...
7月7日，有多位開封新東方村鎮銀行的儲戶稱，該行手機銀行安卓版系統在7月6日晚間進行更新，更新後「我的存款」變更為「我的產品」，且無提現通道功能。（取材自北京商報）
河南村鎮銀行多位儲戶又被賦紅碼。（取材自第一財經）
河南村鎮銀行多位儲戶又被賦紅碼。（取材自第一財經）

健康碼 河南 App

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