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新東方侵肖像權 劉翔獲賠6000元

記者陳政錄／北京8日電
有「中國飛人」美譽的跨欄運動員劉翔。（取材自正觀新聞 ）
有「中國飛人」美譽的跨欄運動員劉翔。（取材自正觀新聞 ）

日前因讓旗下補教名師轉戰電商直播，掀起熱潮的中國教育培訓機構新東方，7日因一則判決書再次受到關注。據北京互聯網法院公開文書顯示，有「中國飛人」美譽的跨欄運動員劉翔，指控新東方未經允許，在文章中使用其肖像，還附上商業資訊，在法院審理後，判新東方賠償劉翔經濟損失6000元（人民幣，下同，約894美元）。

來源：YouTube

據了解，新東方旗下微信公眾號，於2016年發布一篇題為「從8年前的劉翔到今年的傅園慧，中國這才真正強大起來」的文章，使用數張劉翔照片，並在結尾附上「美國小常青藤中學全國巡展」的廣告資訊。

法院判決文書顯示，原告劉翔訴稱，被告未經允許，在微信公眾號「新東方美國中學留學」發布的文章中，使用其肖像，並附商業文宣資訊，構成肖像權的侵害。

文指顯示，劉翔向法院提出的訴訟請求，包括停止侵權行為、登報道歉、賠償經濟損失及精神損害撫慰金15萬元、維權合理開支5000元等。

新東方則辯稱，在得知侵權事實後已立即刪除，並無侵權故意也未造成原告損失，並指賠償金額過高。最後，法院裁定北京新東方前途出國諮詢有限公司書面致歉，並賠償劉翔經濟損失人民幣6000元。

新東方。（取材自安徽衛視）
新東方。（取材自安徽衛視）

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