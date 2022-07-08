河南高考601分女生遭殺害 只因…光棍漢嫉妒考高分

河南洛陽市新安縣一名高中畢業生被殺，遺體在廢棄洞穴被發現。（取材自微博）

河南 省洛陽市一名高考 601分的女高中畢業生馮某某，日前被發現在廢棄洞穴裡慘遭殺害。警方逮捕一名疑似嫌疑人的同村村民，這名村民身患殘疾，沒有成家，經濟條件較差。遇害女生家屬透露，這個同村的光棍見女生考出好成績，對她及其家庭產生嫉妒心理後痛下殺手。

封面新聞報導，受害女孩是河南省洛陽市新安縣八陡山村的一名高中畢業生，她的父親馮先生表示，女兒高考考了601分，遇害前已填報好志願，第一志願是鄭州大學。受害女孩父母表示，事發當天，女兒原本在家中填報志願。下午，女孩母親回到家時，發現女孩不在家，連忙出門尋找。隨後她發現女兒躺在一個廢棄洞穴裡已被殺害。

馮某某的母親表示，找到女兒的遺體時，女兒的身上蓋著塑料布，頭上有窟窿，當時的景象令她痛苦不已。當天，在尋找女兒的路途中，大約8歲的侄子告訴他，曾看見馮某某和同村某男子在案發現場附近一起幹農活，她前往該男子家中詢問，當時男子表示不知道馮某某在哪裡。案發後，該男子被警方帶走；一位村民透露，犯罪嫌疑人是女孩同村的一位親戚。

據網友爆料，疑似受害者的哥哥稱，妹妹於2022年7月1日下午在自己家中遇害。妹妹剛參加完今年高考，當日在家中填報高考志願，父母出門辦事。犯罪嫌疑人突闖入家中，將妹妹拖入廢棄洞口殺害後逃回自家，作案手段極其殘忍，妹妹和家人與作案者無冤無仇，對方竟下此狠手。

新安縣警方通報，2022年7月1日，該縣發生一起命案。接報後，市、縣兩級公安機關迅速開展偵查。當天將犯罪嫌疑人馮某民（男，51歲）抓獲，其對殺害馮某月（女，18歲）的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪嫌疑人馮某民已被刑事拘留， 檢察院、 法院已提前介入， 確保案件依法快速辦理。

另自由亞洲電台報導，死者的哥哥曾在微博 發表視頻替妹妹伸冤稱，嫌疑人背後有領導撐腰，多次犯法未得到懲處；希望惡霸能得到應有的懲罰，給妹妹一個公道，同時，希望能夠以此促進農村法制建設。後來哥哥不僅被迫刪文還遭封號，7日還傳出哥哥疑似身亡的消息。

警方對此僅回應稱，案件仍在偵辦中。如果後續有任何情況，官方會發布。

報導說，河南高考601分遇害女生哥哥疑身亡的消息迅速在微博等社交媒體傳開，至少有超過400萬人點閱相關文章，有人質疑哥哥死因，要求官方儘速公布真相。

網絡上不少媒體記者和大V發文聲援，河南媒體人「首席觀察」寫道：「作為一名職業新聞人，從警方的回答中，我隱隱約約感覺到，受害女孩的哥哥很有可能是非正常死亡。那麼，死因是什麼？會不會跟逼他道歉的人有關？如果是這樣，那些人的殘忍甚至比殺人犯還要惡劣！」。博主「天策娛樂君」發文指，死者哥哥出事在廣大網友看來，背後一定遭遇了什麼人的壓力或威脅，真的是細思極恐。