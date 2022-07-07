中國博士生被岳父舉報「嫖娼成癮」讀8年無法畢業

網友「老兵」提供胡女婿的門診資料。（取材自天目新聞）

中國一名男子舉報女婿身為頂尖大學博士生，卻「長期沉迷嫖娼」導致學業荒疏，全職讀博8年至今無法畢業」。此事在微博登上熱搜，校方回應已啟動調查。

天目新聞報導，網友「老兵」舉報稱自己的胡姓女婿就讀中國科學院大學，本該2020年博士畢業，由於延遲畢業，學校對其停發每月約4000元（人民幣，下同）的生活補助後，女兒每月給女婿3000元生活費。「沒想到女婿竟還拿著這點生活費去嫖娼」。

「老兵」說，自己的女兒研究生畢業於國內知名大學，「當年之所以同意結婚，也正是看中了女婿博士在讀，是個文化人。」

「老兵」還拿出女兒與女婿的微信 聊天紀錄顯示，胡男稱交往前「就走上了嫖娼這條路」，還有「1K以上的是大活，1K以下的是小活」等露骨細節。

報導指出，「老兵」提供的門診病例顯示，2021年1月21日，胡男在北京 安定醫院成癮醫學 科就醫。病史這欄描述：「患者自2018年無明顯誘因出現多次找小姐」、「有女朋友也會找小姐」、「感覺自己很多精力花在這件事情上，影響工作生活」等。

中國科學院大學辦公室回應，校長信箱收到關於該校在讀博士生胡男的相關舉報線索，已將線索轉至學校紀檢辦，「無論調查結果如何都要通過會議審議，因為事情具有一定嚴肅性。」該工作人員表示。