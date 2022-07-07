北京郊區直升機墜毀 官方證實2名飛行員遇難

北京十渡北京十渡風景區有小型飛機墜毀。取自沸點新聞風景區有小型飛機墜毀。(取材自微博)

北京 房山區十渡景區6日驚傳一架小型飛機墜毀事故，據中國民航局7日發布通報證實，墜毀飛機是隸屬於北京華彬天星通航的一架貝爾505型直升機，在執行調機任務時失事，機上兩名飛行員遇難，直升機嚴重受損。

中國民航局通報指出，事發時間為2022年7月6日15時30分許，該架直升機在執行從北京市昌平區華彬莊園，至房山區十渡景區的起降點調機任務時發生飛行事故。

官方通報指稱，事故未造成地面人員傷亡，目前調查工作正在進行中。

據陸媒引述目擊者指出，直升機墜毀在風景區附近的一條河內，掉下來後分成了兩個部分。另有目擊者表示，飛機墜毀時動靜非常大，地動山搖，隨後警消趕到現場，搜救持續了很長的時間。

北京商報報導，事發後，民航部門已經暫停風景區內的所有的直升機體驗項目。據了解，十渡景區推出的直升機低空旅遊項目，是由北京拒馬樂園 旅遊開發經營有限公司與華彬天星通用航空有限公司合作開發，遊客可透過華彬天星的營運基地，直飛風景區。

值得注意的是，2018年7月30日，華彬天星通航旗下的直升機也曾發生過墜落事故，地點在北京朝陽區崔各莊奶東村一停車內，造成機上4人受傷。