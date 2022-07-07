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絕望通知出事了… 工程船員與妻最後通話「好好照顧家人」

記者羅印冲／綜合報導
該工程船斷開兩截，在巨浪中漂浮。（取材自香港政府飛行服務隊）
該工程船斷開兩截，在巨浪中漂浮。（取材自香港政府飛行服務隊）

中國海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪，日前在廣東陽江附近海域因遇颱風而沉沒，船上30名船員棄船逃生。截至目前，事故中有4人獲救，搜救隊打撈到12具疑似遇難者遺體，仍有14名船員失蹤。

影音來源：YouTube

香港01報導，其中一名失蹤船員的妻子接受內地國媒體採訪時，透露了與丈夫的最後一次通話，當時其丈夫絕望地表示：「船要沉了，我要出事了」，又向她叮囑後事：「照顧好孩子和家人」。

據報導，34歲的王雲（化名）是其中一名失蹤船員的妻子。王雲的丈夫在大學畢業後就從事航海相關工作，剛入職新公司幾天就發生事故，其職位是三管輪。

王雲描述，在2日早上7時31分，丈夫打電話來，匆匆說了一聲「我們的船進水了……」，電話就被掛斷了。

王雲稱，大約20分鐘後，丈夫又打來一個電話，聲音帶著哭腔，非常慌張，用絕望的口氣說「船沉了，我可能會出事」。丈夫又告訴她，所有人想盡一切辦法求救，一直向公司求救，包括向外界呼救。王雲在電話中聽到丈夫那邊環境嘈雜，高頻對講機的聲音很大，丈夫身邊很多人一直在呼救。

王雲表示，丈夫請女兒來接電話，他想和女兒聊聊，但當時女兒外出了，未能接電話。然後丈夫向她交代後事，表示希望她照顧好家中的兩個孩子和其他家人。這通長近5分鐘的電話是以丈夫說完「船要沉了，我要出事了」結束的。

之後，王雲不斷回撥丈夫的電話，但電話都無法接通，然後她向丈夫發了一條短訊，「你一定要活著」。她又向丈夫發起視訊通話，但也無回應。

王雲表示，「我的眼淚都哭乾了」。她希望相關部門加大搜救力度，並及時披露沉船發生的原因。

王雲稱，此前丈夫遭遇颱風都是上岸避風，她不知道為何這次沒有，「我知道他出於職業原因一直很關注天氣，6月28日開始發颱風預警，逐漸升級，30日也下了一部分船員，為甚麼不全都撤離呢？」

據報導，「福景001」輪隸屬上海華景智雲海洋科技有限公司，該輪此前正在參與粵電陽江青洲一、青洲二海上風電項目主體工程項目的施工。

香港 YouTube

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