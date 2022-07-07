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中國詩人余秀華遭家暴 與男方分手：盼打我的人負法律責任

中國新聞組／北京7日電
余秀華今年5月與楊櫧策拍攝婚照。（視頻截圖）
余秀華今年5月與楊櫧策拍攝婚照。（視頻截圖）

中國腦攤詩人余秀華6日晚發微博稱，被另一半楊櫧策抽了上百個耳光。7日她接受媒體訪問時證實遭家暴，並更新了一條新的微博：「我這一生，走得實在辛苦，我一直咬牙堅持。如果我堅持不下去了。我希望侮辱我的人，打我的人負法律責任。」

澎湃新聞報導，湖北省鍾祥市婦聯人員表示，已第一時間去看望余秀華，她目前狀態比較穩定，個人沒有提出其他訴求。按照目前核實的情況，余秀華與男友屬於同居，並沒有領結婚證。

天目新聞報導，余秀華的經紀人胡濤說，事件發生後，余秀華眾多親友已趕到她家中，目前二人已分手。胡濤表示：「余老師正在平復當中，希望她能夠度過這一關，重新開始，也希望大家不要去打擾她。」

余秀華的一位粉絲通過直播平台得知後，已於6日下午報警，經過警方協調，目前楊櫧策已離開二人所在的橫店村。

根據余秀華描述，她5月就被打過，在7月5日的網絡直播間，她與楊櫧策就家暴問題發生激烈爭吵。

余秀華今年1月宣布與楊櫧策交往，4月29日兩人拍攝了一組婚紗照，2022年5月，余秀華從老家鍾祥市石牌鎮橫店村來到楊櫧策所在的神農架。距7月余秀華公開曝光她被楊櫧策打了上百個耳光，不過69天。

➤➤➤中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

余秀華直播中與另一半吵架。（視頻截圖）
余秀華直播中與另一半吵架。（視頻截圖）

家暴 微博

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