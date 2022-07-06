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中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

中國新聞組／北京7日電
余秀華和楊櫧策。（取材自微博）
余秀華和楊櫧策。（取材自微博）

寫下「穿過大半個中國去睡你」的46歲腦癱詩人余秀華5月傳出婚訊，與90後男友楊櫧策宣布結婚。孰料才新婚兩個多月，她在7月6日夜裡，發了一條微博：「520那天，一個女人給他發了1314、520、我心裡不舒服，問他怎麼回事，他說我給他扣帽子，就掐我脖子，差點掐死。如果他沒有刪監控視頻，應該還在。第二天，很多人去看我，他還是打了我……他抽了我上百個耳光。」

同時，余秀華還在微博中透露，「他（楊櫧策）回神農架了，謝謝他的陪伴，祝福他找到更好的人！」疑似已於楊櫧策分開。此文發佈後，很快衝上熱搜第一，引發網友討論。

生於1976年的余秀華是湖北鍾祥市石牌鎮橫店村村民，出生時遭遇意外成為腦癱兒，雖僅高中畢業，卻熱愛寫詩。22歲寫下第一首詩「印痕」，直到一首「穿過大半個中國去睡你」讓她火遍大江南北。先後出版「月光落在左手上」等多部詩集。其中詩集「搖搖晃晃的人間」熱銷10萬餘冊，讓她成為了1990年代以來唯一一個詩集超過10萬冊銷量的現象級「網紅女詩人」。

7月6日，余秀華與楊櫧策在直播間大吵了一架。在直播中，楊櫧策吐槽余秀華是酒鬼、不會教孩子、不賺錢結婚讓他倒貼錢，她的兒子也不懂事，不尊重他。

在另一個房間直播的余秀華很快過來了，直接一如既往地曝粗口，甚至說楊櫧策才7歲的女兒不好好教育長大了不能嫁人只能當婊子。

隨後兩個人越吵越激勵，楊櫧策還動手打了余秀華，很快直播間互相辱罵、家暴等問題被封禁24個小時。

紅星新聞報導，46歲的余秀華今年公布與90後楊櫧策的婚紗照，當時曾引起熱議，由於余秀華名氣較大，不免讓很多網友擔心，楊櫧策夫與她結婚的目的不純。

今年6月，余秀華曾發微博表示：「好多人想看我和楊櫧策分開，我感覺分開也不會打臉，得之我未必是幸，失去也未必是命。他願意陪我走多久就走多久，愛情可貴，生命更自由。是的，我老了，我殘疾也丑，所以一個人對我好的時候，我就應該全力以赴。」

余秀華發文。（取材自微博）
余秀華發文。（取材自微博）

微博 家暴 教育

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