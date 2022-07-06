我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

白挖了 浙江金華居民挖出的上萬枚宋代古錢幣全得上繳

記者陳言喬／即時報導
浙江金華發現的古錢幣預估有3萬多枚。（取材自澎湃新聞）
浙江金華發現的古錢幣預估有3萬多枚。（取材自澎湃新聞）

白挖了！中國浙江金華一處社區地下最近被發現藏有1000年前宋朝時期的古錢幣，當地居民獲悉後紛紛連夜開挖，不過當局已通令所有被挖出的古幣都必須上繳，否則將依「文物保護法」追究刑事責任。

據「都市快報」消息，這些錢幣數量頗多，初步判斷系宋朝時期的，預估有34000多枚，重達262公斤。專家稱，這些錢幣有可能是當年一個大戶人家用麻袋將錢幣藏入地下的。

報導稱，浙江金華浦江縣浦陽街道富都華庭社區院內進行自來水地下管道施工時，發現大量宋代時期古錢幣，隨後遭到市民哄搶，不少民眾手持手電筒連夜通宵挖掘。

浦江縣公安局聯合浦江縣文化和廣電旅遊體育局不久發佈通告稱，請參與違法行為的民眾，自通告發佈之日起至2022年7月8日，主動上繳「違法所得」。否則，縣文物執法部門會同縣公安部門將依「文物保護法」追究其法律責任。

根據中國「文物保護法」規定：境內地下、內水和領海中遺存的一切文物，屬於國家所有，任何單位或個人不得哄搶、私分、藏匿。

報導稱，到5日下午5點多，居民已上繳166公斤重的錢幣。

不過也有網友質疑，要怎麼登記？這貨的下落誰說得清？網友認為，收貨的工作人員與上繳者應屬於不同省份，才有可能不被侵吞。

浙江金華發現的古錢幣是距今約1000年前的宋朝時期。（取材自澎湃新聞）
浙江金華發現的古錢幣是距今約1000年前的宋朝時期。（取材自澎湃新聞）
浙江金華一社區開挖地下管線發現大批宋代古錢幣。（取材自大象新聞）
浙江金華一社區開挖地下管線發現大批宋代古錢幣。（取材自大象新聞）

公安

上一則

澳貿易部長暗示與中國妥協 中外交部：拿出實際行動來

延伸閱讀

高空拋物傷人 青島婦被複印紙砸死 浙江女嬰被玉米棒砸傷

高空拋物傷人 青島婦被複印紙砸死 浙江女嬰被玉米棒砸傷
中高耗能企業 電價大調漲 浙江634家業者漲幅高達35%

中高耗能企業 電價大調漲 浙江634家業者漲幅高達35%
加緊備戰？中國東海水域6月中以來五度軍演

加緊備戰？中國東海水域6月中以來五度軍演
江西明代古橋遭沖毀 宋代石羊意外現身…專家：將回填

江西明代古橋遭沖毀 宋代石羊意外現身…專家：將回填

熱門新聞

（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08
習近平在香港的座車為紅旗N701防彈轎車。（取材自汽車志）

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

2022-07-01 22:32

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國