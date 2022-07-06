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辦學當生意？雲南學校爆「買平板進智慧班」 國務院震怒 校方退款

中國新聞組／北京6日電
雲南一所中學被曝出以是否購買平板電腦分班，圖為示意圖，非該中學。(視頻截圖)
雲南一所中學被曝出以是否購買平板電腦分班，圖為示意圖，非該中學。(視頻截圖)

雲南省普洱思茅區第四中學被爆「買平板可進智慧班」的離譜操作。有民眾透過國務院督查平台反映，該校新生繳人民幣5800元購買一套平板電腦及相關配備，可分入「智慧班」。消息引爆輿論，官媒轟「教育豈是生意」。當局介入後，學校將錢退還、收回平板電腦統一使用。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，民眾反映情況屬實。自2020年秋季學期開始，思茅區第四中學以是否購買平板電腦為依據，將新入學的七年級學生分為智慧班和普通班，要求14個智慧班的719名學生按照人民幣5800元（約865美元）/套標準購買平板電腦及設備。截至督查時，719名學生已每人繳納3400元（包括平板電腦、配套設備及第一學年資源服務費），收費總額為人民幣244萬4600元。

中青網評論文章表示，學生和家長大多處於「被自願」的境地：由於擔心兩種班級會在教學資源、師資力量上有所差異，很多家長為了不讓孩子「輸在起跑線」上，都會選擇購買平板電腦，讓孩子進入「智慧班」。

雲南一所中學被曝出以是否購買平板電腦分班，圖為示意圖，非該中學。(視頻截圖)
雲南一所中學被曝出以是否購買平板電腦分班，圖為示意圖，非該中學。(視頻截圖)

5800元的價格，對普通家庭來說，不是個小數目。學校有沒有想過，這樣做將給多少家長和學生帶來困擾和負擔？又會給那些被迫進入普通班的學生造成多大的心理落差？對那些無力或不願支付這一額外費用的家庭來說，如此製造虛假優越感的方式，顯然很不合理。

網友指責校方作法不當之餘，也質疑「這要是沒吃回扣連狗都不信」。要求除了退還錢，還得查查相關人員。

此外，提供校方5800元平板電腦的供應商也被起底，「江西金太陽教育研究有限公司」曾中標多個項目，該公司成立於2001年11月，註冊資本1億，經營範圍含教育諮詢、教育軟件開發及相關信息諮詢服務等。風險信息還顯示，該公司涉及多個買賣合同糾紛。

思茅區第四中學被民眾反應學生需要花5800元人民幣買平板才能入智慧班。 (取材...
思茅區第四中學被民眾反應學生需要花5800元人民幣買平板才能入智慧班。 (取材自百度百科)

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