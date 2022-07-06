唐山案後1個月 河北公安廳長突然「不幸離世」引猜疑

河北省公安廳長劉文璽。(取材自河北衛視)

在震驚全中國的唐山打人事件發生一個月後，調任河北省副省長兼公安 廳長不到兩個月的劉文璽，3日突發疾病死亡，享年54歲。據「河北省劉文璽同志 治喪工作小組」5日發布聲明，稱劉「不幸離世」，引發外界對死因猜測，懷疑與唐山案有關。此外，河北省委常委、政法委書記趙革也於今年5月去世，但官方未披露消息。

河北日報報導，劉文璽生於1968年，中共 中央黨校研究生學歷，曾任中國公安部經濟犯罪偵查局副局長、巡視辦主任，中共中紀委駐公安部紀檢組副組長等職。2011年曾獲頒「全國政法系統優秀黨員幹警」。今年5月27日，劉文璽被任命為河北省副省長兼河北省公安廳廳長，半個月後，河北省唐山市即發生震驚全中國的燒烤店打人事件。

唐山案打人者被指有公安保護傘，使河北省公安機構近期成為輿論焦點。但公安部門罕見公開指責唐山案的法醫為包庇兇手竄改法醫鑒定，引發關注，更使事件撲朔迷離。

河北省公安廳6月25日宣布展開「夏季治安打擊整治百日行動」。有港媒評論指，劉文璽上任才兩周就發生如此重大案件，「相信承受巨大壓力」，如今傳出死訊，而「治喪工作小組」沒有提及劉病逝細節，更顯得詭異。

另據港媒報導，河北省委政法委書記趙革也於今年5月傳出因病去世，享年52歲。趙革1970年生，長期在黑龍江工作，三年前調任河北省，去年11月在河北黨代會當選為省委常委，並兼政法委書記。網上有多位自稱其黑龍江同學撰寫「緬懷趙革」、「祭趙革同學」的詩，但官方未披露趙革死訊。