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1條魚728元人民幣？10人高考完去北海吃海鮮疑被宰

中國新聞組／北京6日電
帳單上的龍頂魚被標註728元。(取材自瀟湘晨報)
帳單上的龍頂魚被標註728元。(取材自瀟湘晨報)

一條「遊客在廣西北海吃海鮮花2811元」的視頻近日引發關注，其中一條龍頂魚728元人民幣(約108美元)，更是引發網友質疑，稱商家「專宰外地人」。

瀟湘晨報報導，發布該條視頻的小魏（化名）說：「我們高考完，一行10人從貴州到廣西北海玩，沒想到第一頓海鮮吃了2800多元（人民幣，下同）。」菜單截圖顯示，10人一共點了7個菜，花費2811元，其中麵包蟹155元一斤，5.8斤收899元；龍頂魚155元一斤，4.7斤收728元。

該視頻發布後引來許多網友評論，有網友表示：「你們這些肯定是被帶去吃飯的。」小魏回覆稱「網約車司機帶去的」。

報導指出，網友質疑飯店收費不合理，「你被宰了」、「被坑得好慘」。有網友表示：「去北海要小心，千萬不要跟網約車司機去，不然你會被坑得很慘，相信我，自己買回來吃。」還有IP屬地為廣西的網友表示：「七百多塊，我們本地人可以吃一頓很好的海鮮了。」

但也有網友表示價格正常：「這條魚本地人都很少捨得吃，你一來就是頂配，也是厲害，728包加工費，合理收費。」

對於「收費不合理」的質疑，涉事餐館「漁家味海鮮加工店」工作人員稱，店裡都是明碼標價的，消費者點多少稱多少也是溝通好才加工的，價格高低由市場決定，再加上這幾天受到颱風影響，海鮮每天的價格不一樣，「有的店裡龍頂魚還賣200多元一斤」。

網友評論這頓高價餐。(取材自瀟湘晨報)
網友評論這頓高價餐。(取材自瀟湘晨報)

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