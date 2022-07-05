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芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

高考601分在家填志願 河南女學生遭同村男子殺害

中國新聞組／北京6日電
洛陽一女生高考後在家遭同村男子殺害。(取材自態度島)
洛陽一女生高考後在家遭同村男子殺害。(取材自態度島)

河南省洛陽市驚傳一名女高中生在家附近遭殺害，兇嫌是住在同一個村子的51歲男子，目前已被警方逮捕，犯案動機尚不明。受害女高中生的父母在案發時剛好都外出，直到母親返家後才發現女兒陳屍在距離家不遠處的窯洞。

澎湃新聞報導，據@平安新安4日通報，洛陽市新安縣1日發生一起命案，18歲的女高中生馮某月遭犯罪嫌疑人馮某民殺害，目前，馮某民已被刑事拘留，檢察院、法院已提前介入，確保案件依法快速辦理。

受害女學生的母親表示，1日當天上午9時許，她回娘家照顧母親，先生則已經出門工作，女兒一個人在家裡，因為剛高考完，正在填志願。下午她回家時，發現家裡的門是開的，女兒的電腦、手機、學習資料都在床上，孩子卻不在家。女學生母親覺得有點不對勁，直到當天晚上6時許，她才在距離家約10米遠的一處窯洞發現女兒遇害，於是馬上報警。

被害女子的遺體在窯洞附近被發現。(取材自態度島)
被害女子的遺體在窯洞附近被發現。(取材自態度島)

女學生母親說，嫌犯當天晚上就在他家裡被抓獲，是八陡山村的村民馮某某，他平常無固定工作、也沒有結婚，與70歲的媽媽同住。「平常碰面，我們會打個招呼，但接觸不多，沒有發生過矛盾」。

報導說，馮某月就讀新安縣第一高級中學，根據同校同學介紹，她今年剛參加完高考，考了601分，「她成績非常好，學習很努力」，是一名很乖巧的女生。

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