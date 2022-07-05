唐山又出事…2人被捅死 警通報竟稱「扎傷」

唐山樹林凶殺案現場。(視頻截圖)

河北省唐山市燒烤店打人事件引起全中國震怒，不到一個月，唐山又出事。豐潤區一派出所證實，一處樹林發生刑案，兩人身亡。當地居民表示，事發地為村民休閒娛樂場地。據了解，為期半個月的唐山市「雷霆風暴 」專項行動剛結束，而夏季治安打擊整治「百日行動」剛開始，這起凶殺案，被指打臉警方治安行動。

唐山爆出打人事件後，警方公布的舉報熱線被打爆。而在唐山市公安局門口，曾經上百多人排隊伸冤。(視頻截圖)

綜合媒體報導，2日下午，唐山一處小樹林裡有兩人被害。現場影片顯示，一處小樹林周邊圍上了警戒線，有公安 車輛閃著警燈停放在路邊，不少群眾在旁圍觀。另一段影片中，現場有醫務人員正在救人。

唐山樹林凶殺案現場。(視頻截圖)

案發的小樹林位於唐山市豐潤區豐登塢鎮。當地居民表示，有兩人被害，「一人是彈琴的，一人是唱歌的」。

唐山市公安局豐潤區分局經初步調查，犯罪嫌疑人張男2日下午5時許因為矛盾將李男、鄭男二人刺傷後逃離現場，兩名傷者經搶救無效死亡。當天晚間11時，經市、區兩級公安機關縝密偵查將犯罪嫌疑人張某文抓獲。

唐山掃黑除惡期間，出現凶殺案，令網民質疑雷霆風暴專項有作用嗎？此外 ，唐山警方也曾針對此起凶殺案作通報，稱「小樹林扎傷致死事件，嫌犯已被抓獲」。該通報刻意淡化，聲稱這是「扎傷事件」，引發輿論嘲諷，登上微博 熱搜。

唐山警方的通報刻意淡化，聲稱這是「扎傷事件」。（視頻截圖）

網友嘲諷表示，「誰家的小樹林這麼厲害，扎傷了兩人」、「被樹枝扎傷了」、「扎傷這個詞用的不準確吧，用針嗎？人都沒了，還扎，你哪怕用個刺啊」。更有網友毫不留情直批，「捅死叫扎傷啊？罪犯是不是你們親媽啊，天天用詞這麼尊敬。」

前唐山公安局長 被舉報「護黑」

另外，一名曾任河北保定市公安局任職的刑警實名舉報公安廳副廳長李雲隆「護黑護惡」。巧的是，李雲隆曾出任唐山市公安局局長，再度令網民覺得唐山治安有內情。