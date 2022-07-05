廣東船難尋獲12遺體 失蹤船員女兒：為何遇颱風沒上岸？

「福景001號」在颱風天斷成兩截，已找到12具遺體。圖為搜救直升機救人畫面。（路透）

海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪，2日在廣東陽江附近海域防颱錨地避颱風時沉沒，27船員失聯。事發第三天，一名甲板工4日獲救，至此已有4人獲救。但當局發現並打撈起12具疑似落水遇難者遺體。一名失蹤船員女兒則控訴公司處置不當害命，「以往遇颱風船員均上岸，這次卻沒有」。

大公報報導，救起三人的香港 特區政府飛行服務隊三級空勤主任司徒志鵬說，工程船沉沒速度已減慢，救援隊已拋下大量救生圈及救生艇。飛行服務隊總監胡偉雄表示，搜索範圍向南移，希望續找到生還者。

4日下午，距離沉船點西南方向50海里附近區域，發現12具疑似落水遇難者遺體，正在確認身分。

另據上游新聞報導，一名失蹤船員的女兒小甜表示，2日中午曾有船員向妻子打電話求救；又指早前遭遇颱風天氣，父親的公司都會讓船員上岸，不知為何這一次卻沒有，只讓一部分船員上岸。

小甜是江蘇人，她泣不成聲地表示是在3日早上和母親接到父親失蹤的通知，便馬不停蹄往陽江趕來。

小甜父親是「福景001」輪上的一名吊機長，有多年的船員從業經驗，在1日下午5點多，小甜父親曾發來幾段拍攝颱風下的海面的影片，小甜形容「看著風浪很大，船也在顛簸」。至2日晚上，由於媽媽沒有收到父親的視訊電話，察覺異樣，全家人不停撥打父親的電話，但提示已經關機。

報導指，小甜稱，父親所在的「福景001」輪上，大約有70餘名船員。