被消失5年…「明天系」富豪肖建華受審 或判10年以上

肖建華「被消失」長達五年。（Getty Images）

加拿大 籍中國億萬富豪、「明天系」創辦人肖建華五年前在香港 失蹤後，從此杳無音信，昨天突然傳出他人在中國接受審判，加國駐北京 大使館也證實此事，稱罪名與庭審地均不明，並表示正密切注意此案。據港媒報導，肖建華被控以非法吸收公眾存款罪，面臨最高10年或以上有期徒刑。

加拿大「環球郵報」報導，肖建華昨天在上海市第一中級人民法院受審；加拿大駐北京大使館對媒體的聲明則沒有具體說明審判的地點及對肖建華的指控，但提到「加拿大領事館官員正密切注意本案，並提供他的家人領事服務，同時繼續要求使館人員能進入法庭」。

肖建華在山東出生，他的商業帝國以所謂「明天系」金融集團明天控股為中心，參股了數10家金融公司，被稱為「金融巨鱷」，原本以與中共菁英階層關係密切為人所知。2016年胡潤中國百富榜中，肖建華名列第32位，當時他的資產淨值估計有59億7000萬美元。

「明天系」掌門人肖建華。（取材自微博）

肖建華曾長期住在香港的四季酒店，卻在2017年1月時突然失蹤，當時「明天系」對外聲稱肖建華「正在國外治療」，但外界盛傳他是在香港被不明人士押解到上海調查。由於肖建華是加拿大公民，加國政府當時亦對此案表達關注。

肖建華的哥哥肖新華6月時曾接受美國「華爾街日報」採訪，當時肖新華拒絕回答關於案情的問題，僅表示「案子非常複雜，很有戲劇性」，並強調「全家人在我弟弟的嚴厲要求下，依舊相信中國政府和中國法律。我們希望給家人一個可以接受的結果」。

中國金融監管機構2020年7月以打擊金融財團風險為由，接管「明天系」旗下華夏人壽、天安財險、天安人壽、易安財險、新時代信託和新華信託六家機構，以及新時代證券、國盛證券、國盛期貨。2021年再以「進一步促進風險處理與化解金融風險」為由，將接管期延長一年，期限至今年7月16日屆滿。