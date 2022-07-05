遊戲主播直播唱「向天再借500年」 被作曲家告上法院

遊戲主播視頻道歉。（取材自上游新聞）

近日，一名遊戲主播因在直播中演唱「向天再借500年」，遭版權方起訴索賠10萬元人民幣（約1.4萬美元）衝上熱搜。他表示，自己並未想透過唱歌積攢財富，願意道歉並不會再唱。7月2日，當事遊戲主播稱：「對方還沒有接受道歉，正在協商中。」

「向天再借500年」著作權人、著名作曲家張宏光回應記者：「索賠金額不重要，重要的是借此呼籲社會各界對音樂版權的高度重視，讓更多音樂人的勞動付出，有所回報，激勵更多創作者創作出更多優秀作品。」

上游新聞報導，名稱為PDD的遊戲主播日前在直播中表示，沒想到因為唱歌被起訴。PDD在三方視頻平台的個人帳戶主頁連發兩則視頻道歉。

他在視頻中表示：「此前在遊戲直播中隨口即興演唱了一首歌『向天再借500年』，遭到版權方起訴，要求賠償10萬元。這首歌很紅，十幾年前家喻戶曉。」他坦言，「我以後不會隨便唱歌，也告訴大家直播是屬於商業範疇，唱歌之前一定要經得著作權人的許可，法律就是這麽規定的，我在此鄭重道歉，希望不要告我，我確實沒想用作商業用途，並未想通過唱歌積攢財富，如果需要賠償我也會積極配合。」

上游新聞透過三方平台個人主頁私信功能向博主PDD求證，他稱：「事情沒有因為自己的道歉而過去，對方還在與遊戲直播平台做開庭前的協商。」

「向天再借500年」由作曲家張宏光（中）譜曲，圖為他為中國廣電聯合會音樂委員會揭牌。（取材自上游新聞）

據報導，紅遍大江南北的「向天再借500年」是韓磊演唱的歌曲，由樊孝斌作詞，張宏光作曲，該曲收錄於韓磊2004年12月28日發行的專輯。

7月2日，「向天再借500年」著作權人、著名作曲家張宏光透過學生胡世明回應：「訴訟索賠的金額不重要。訴訟的目的是為全國著作權侵權案件再增添一件維權典型案例，其意義是借此呼籲社會各界對音樂版權的高度重視，共同營造一個良好的、尊重知識產權的生態環境，讓更多音樂人的勞動付出，有所回報。只有這樣才能激勵更多音樂人、創作者，創作出更多、更好的優秀作品。」

律師：直播主想唱就唱是侵權

遊戲主播PDD演唱歌曲被索賠並非個案。2021年，歌曲「小跳蛙」的版權所有方對12名主播的侵權行為進行了起訴，版權所有方麒麟童公司認為，上述主播在2016年至2019年期間，在未經授權的情況下59次在直播間演唱「小跳蛙」，接受粉絲打賞，獲得了巨大的經濟利益，屬於嚴重的侵權行為。最終，法院判決直播平台向版權所有方賠償逾4萬元。

報導指出，北京 劉玉潔律師稱：「在網路直播中，主播想唱就唱是侵犯他人著作權的行為。使用他人作品演出，表演者應取得著作權人許可，並支付報酬。」