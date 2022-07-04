「打碼不違法」體操冠軍張宏濤曬「一絲不掛」性感照 女粉喊老公

張宏濤時常秀出好身材。(取材自微博)

體操世界冠軍張宏濤在微博 發布一張「一絲不掛」的性感照片，登上熱搜話題。張宏濤分享的是健身 後不穿衣服的照片，並在重點部分打了兩層馬賽克，無奈馬賽克不但沒遮蓋住隱私部位，反而讓他下身輪廓更加清晰，引發熱議。

香港01報導，有些網友感到「高興」並表示，看了張宏濤的照片以後，直接「大吃一驚」，甚至有女粉絲直接就喊上了「老公」。有網友稱，張宏濤肌肉 分明的好身材，誇張的下身輪廓，再加上國家體操隊員「國家英雄」的身分，讓張宏濤的照片暴紅。

張宏濤時常秀出好身材。(取材自微博)

同時，有些網友覺得「惡心」，批評網上一些曬身材、吸引眼球流量的女博主都沒發表這麼大尺度的照片，而張宏濤作為拿過體操冠軍的國家體操隊成員，不應該在公共場合發布這樣的「擦邊」照片。

張宏濤3日在微博表示，原圖已經打碼，標題也說打了兩層碼，關鍵部位打碼照不算違法 ，頂多算有損公序良俗。他強調，這是私人帳號，發身材照是經過妻子同意，不用（一些網民）替妻子操閒心，也經常給發身材照的其他人點讚，請網民不要上升到性別對立關係。

張宏濤時常秀出好身材。(取材自微博)

「作為平權主義者，我認為人類被簡單的劃分為兩性本身就很扯（很誇張），每個人都是獨立的。再強調一次，我發的照片打碼處理了，不叫裸照。別說裸照了，被判定擦邊的也會屏蔽掉。我早就退役了，不要一提我還非要帶著冠名，真拿冠軍的時候，也沒見你們加油喝彩 ，過去的光榮無須再提。」他說

他批評，一些網民看到了一堆色塊就在聯想，「人的大腦真的很有意思，總是想看到一些想看到的東西，就算穿這褲子的照片也能有人看到裏面，然後評論大小。」