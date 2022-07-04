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「退！退！退！」惠州少年絕招 逼退廣場舞大媽 網友瘋狂點讚

中國新聞組／北京4日電
滑板少年用「退退退」擊退大媽。(視頻截圖)
滑板少年用「退退退」擊退大媽。(視頻截圖)

廣東省惠州市一名少年日前在公園裡玩滑板，與跳廣場舞的大媽起衝突，少年模仿近來網上暴紅的視頻「退！退！退！」回應，由於滑稽好笑，引發網友瘋狂點讚。

綜合媒體報導，從視頻中可以看到，這名少年打著赤膊在公園裡玩滑板，期間經過一隊跳廣場舞的大媽。少年被其中一位大媽指責，引發少年不滿，但他不願用粗話應對，於是模仿前段時間網上暴紅的視頻「退！退！退！」回應。

來源：YouTube

少年彷彿道士上身，好似在驅散惡靈，一邊手指大媽，一邊不停地跺腳，大叫「退！退！退！」對面的大媽也不甘示弱，大叫「打死你！打死你！打死你！」

兩人還保持了兩三米的「社交距離」，既沒有耽誤吵架，又注意了防疫。幾個回合後，大媽偃旗息鼓。

少年事後表示，自己是在不撞到人的前提下，滑著滑板從廣場舞大媽身邊經過，但沒想到其中一位大媽卻多次對他口出惡言，於是少年想到用近日網路暴紅的「退！退！退！」來迎戰大媽，他強調此舉沒有侮辱大媽的意思，是希望大媽能知難而退。

少年的朋友說：「他沒有撞到大媽，就平白無故挨罵，他就想到網上表情包那個哏，他就拿出來用了。他說他要跟老一輩的人交流一下『非物質文化遺產』」。

對此，大量網友笑稱，「讓你模仿，沒叫你超越」、「這跺腳學到精髓了，像是在照鏡子」、「現在的年輕人，真是太可愛了」。

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