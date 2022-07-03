山東大媽買手機 鍵盤出現兩個2 3卻不見了

山東大媽買的手機按鍵上面竟然沒有出現數字「3」，老闆看到震驚不已，聲稱這是自己第一次碰到過的狀況。（視頻截圖）

山東省濱州市一位大媽近日購買手機 ，回家後正當她打開按鍵準備輸入號碼時，才發現按鍵上面竟沒有數字「3」。她急忙回手機店尋找老闆，老闆看後震驚不已，他稱這情形是自己第一次碰到，隨後立即給大媽換了一個完好的手機。

網易報導，看著畫面中的大媽購買手機，想要回家打電話卻發現鍵盤上面消失了數字「3」，網友們對此議論紛紛並發表了看法：「3」去哪了？

有網友質疑：「是不是哪一部手機，有兩個『3』沒有『2』啊。」

「大媽的手機上少了數字『3』，那就證明有一個人的手機上必定也少了數字『2』，大千世界無奇不有，可能是在出廠的時候並沒有安裝好才會出現這種物流狀況，不過手機這種東西本身所存在的失誤情況也是比較少的。」

「老人家購買電子產品的時候，出現這種狀況感到無可奈何是情有可原的，只要能夠第一時間找到老闆說清楚情況就可以了，好在是有做到無理由退換貨的說法，老人家辦事情往往是最小心謹慎的。」

也有網友認為，如果是正規廠家生產出來的手機，絕對不會出現這種狀況，所以，大媽購買的手機應該是山寨機，既然已經拿到手上了，也只能認命重新再找老闆換一支，特別是這種雜牌機，他們的生產零件是比較便宜的。