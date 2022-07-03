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浙江快遞站2萬多元貂皮當垃圾扔 原只賠300 抗議後全額賠

 中國新聞組／北京3日電
監控視頻顯示，代女士客戶從遼寧給她寄回成本總價達2萬550元的貂皮貨物，疑因工作人員搬運至貨台後掉落，之後疑似被園區環衛工當成垃圾運走。（取材自九派新聞）
監控視頻顯示，代女士客戶從遼寧給她寄回成本總價達2萬550元的貂皮貨物，疑因工作人員搬運至貨台後掉落，之後疑似被園區環衛工當成垃圾運走。（取材自九派新聞）

浙江寧波代女士日前在社交平台發布其德邦快遞丟件的信息顯示，價值2萬550元（人民幣，下同，約3067美元）的貂皮貨物被當垃圾處理，導致貨物丟失。對此，德邦快遞理賠部門的工作人員表示，因寄件方沒有保價，所以只能賠償運費的三倍，即300元。

來源：YouTube

九派新聞報導，德邦快遞客服工作人員近日表示，「這個快遞信息確實顯示延誤很久了，我這邊再反饋一下，盡快安排賠付的處理。」第二天，代女士表示，寧波德邦理賠部門給她打了電話，稱全額20550元賠償已審批通過，「最快下周一、二，最慢周三、周四把錢轉給我。」

代女士說，6月7日，客戶從遼寧給自己寄回成本總價達2萬550元的貂皮貨物。11日，該貨物的快遞信息顯示已到達收貨地餘姚市中轉站，但13日還是沒有派送，她自己去中轉站找。「工作人員帶我調查監控，我才知道我的快遞在11日當天就被當垃圾處理了。」

該監控視頻顯示，工作人員用一個綠色編織袋將三把貂皮打包成一個長條形包裹。6月11日該包裹被工作人員搬運至貨台後掉落，之後疑似被園區環衛工當成垃圾運走。工作人員稱，貨物可能會被運輸到泗門垃圾總站。

據報導，代女士前往垃圾總站調取監控，但監控信息不清晰，無法確認該貨物是否被銷毀。

代女士說，自6月13日到30日期間，她多次與快遞中轉站、聯邦快遞公司聯繫賠償。6月20日，德邦總部和快遞中轉站讓其上傳理賠材料，代女士上傳了銷貨清單和相關聊天紀錄，但中轉站工作人員表示，這些單據為手寫單據，證明不夠充分。代女士說：「我和他們說了，我們行業單據都是這樣的，但是他們沒有再給我回應了。」

快遞公司理賠部門28日稱，因快遞沒有保價，所以只能賠付三倍運費，即300元。在代女士表示無法接受該賠償措施，工作人員回應，將再與上級進行溝通。

據「郵政法」規定，未保價的給據郵件丟失、損毀或者內件短少的，按照實際損失賠償，但最高賠償額不超過所收取資費的三倍。而現行「民法典」施行後，法院多傾向於認定，快遞公司作為物流服務提供者應當盡好自己的責任，在寄件前應盡到貴重物品保價提示義務。

北京市中聞（西安）律師事務所的譚敏濤律師認為，即使未保價，快遞公司若攬件時未對物品進行安全檢查與驗視，導致物品損毀或丟失，仍存在重大過失，應負主要責任。快遞公司應按照消費者快遞丟失的實際損失予以賠償。

監控視頻顯示，工作人員用一個綠色編織袋將三把貂皮打包成一個長條形包裹。（取材自九...
監控視頻顯示，工作人員用一個綠色編織袋將三把貂皮打包成一個長條形包裹。（取材自九派新聞）

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