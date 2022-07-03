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別墅被強拆…黨慶日上訪 安徽女遭公安暴力拖拉

中國新聞組／北京3日電
安徽訪民裴莉自稱到安徽省群眾來訪接待中心上訪，卻遭公安使用暴力將她拖到派出所。（取材自推特）
安徽訪民裴莉自稱到安徽省群眾來訪接待中心上訪，卻遭公安使用暴力將她拖到派出所。（取材自推特）

1日是中國共產黨101周年黨慶。安徽訪民裴莉到安徽省群眾來訪接待中心上訪，但在回程路上遭遇公安使用暴力將她拖到派出所。

自由亞洲電台報導，據裴莉在推特反映，她的一棟別墅在2006年被安徽省合肥市包河區政府強拆。她在1日赴安徽省群眾來訪接待中心，並於第二接待室反映問題。但在回去的路上遇到一群公安強行把她拖到合肥市公安局包河分局中山路派出所，再把她轉交包河公安分局常青派出所。

十多年來，裴莉為了維權多次被拘留、刑拘。2016年清明節，她去陜西省富平縣習近平父親習仲勳陵園獻花籃，被控「尋釁滋事罪」，包河區法院判其有期徒刑一年，緩刑二年。

另據 廣東網報導，裴莉如今的生活重心就是上訪、討說法，她為此遭到當地公安部門的傳喚和無端拘留，並稱遭包河區政府領導多次恐嚇，但裴莉堅定表示，不論遭遇怎樣的不公，一定要為自己討個公道。

1999年，合肥原郊區政府工作人員希望裴莉能在當地投資建別墅，並再三承諾是合法項目。裴莉按照當地的要求，簽合同、購買了0.38畝土地，然後按照政府統一的規劃圖紙建起了一棟260多平米上下兩層的別墅。

2006年，原合肥郊區經新行政區劃變更為合肥包河區，合肥土地成了各地政府提高財政收入的「法寶」。因地理位置優越，裴莉家別墅所在區土地成了「香餑餑」，包河區政府將49畝別墅區定為違法建築，在沒有補償下拆遷。

2006年10月21日，裴莉家的別墅遭強拆，11月3日，安徽省權威媒體《新安晚報》曾報導此事。

自己明明是通過當地政府、花錢買地、手續齊全的合法建房，怎麼就成了違建？就算為了城市發展需要徵地拆遷那也要合理地對住戶進行賠償，裴莉決定要為自己討公道。當地政府為阻止她在「兩會」及重大節日期間上訪「告御狀」，還一度帶著她去雲南景點旅遊。

安徽訪民裴莉自稱到安徽省群眾來訪接待中心上訪，卻遭公安使用暴力將她拖到派出所。（...
安徽訪民裴莉自稱到安徽省群眾來訪接待中心上訪，卻遭公安使用暴力將她拖到派出所。（取材自推特）

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