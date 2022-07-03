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颱風襲粵 工程船斷兩截 30船員怒海逃生 3人獲救

中國新聞組╱廣州3日電
中國一艘安裝海上風電機的工程船2日在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒，多名船員落海失蹤，僅三人獲救。(美聯社)
中國一艘安裝海上風電機的工程船2日在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒，多名船員落海失蹤，僅三人獲救。(美聯社)

颱風「暹芭」(又譯芙蓉)直撲廣東，一艘安裝海上風電機的工程船前天拋錨，昨天在暴風侵襲下，於廣東陽江海域沉沒，船身嚴重傾側並斷成兩截，30名船員怒海逃生，暫時只救起三人；官方迄今保持緘默未通報，南海救助局救援的消息還被下架。

香港海事處通報，這艘失事的船隻名為「福景001」號。

據通報，南海救助局海洋救助船已經到達現場，但由於事發地點是颱風暹芭中心附近，天氣非常惡劣，令搜救行動非常困難。飛行服務隊仍派出多架次定翼機、直升機前往救援。

由於現場接近颱風芙蓉風眼範圍，風速高達每小時144公里，能見度500公尺，海面湧浪高達十公尺。除天氣惡劣外，事發現場附近有多個風力發電群，增加搜救難度及危險性。截至昨天下午3時，成功救起三名船員並返回飛行服務隊總部，由救護車轉送醫院。

從飛行服務隊發布的影片可見，現場風浪非常大，工程船船身斷裂，持續下沉幾近覆沒，飛行服務隊直升機人員將滯留在甲板的部分船員救起。香港晚間消息顯示，福景001號已沉沒。

中國工程船2日在香港西南海域斷成兩截，船身幾乎覆沒，船上30名船員棄船逃生，港府...
中國工程船2日在香港西南海域斷成兩截，船身幾乎覆沒，船上30名船員棄船逃生，港府飛行服務隊獲報，已救起三人，仍有多人失蹤。（歐新社）

受「暹芭」影響，海南、廣東、廣西等地將承接最猛烈的降雨。海南島西部南部大多數市縣出現了猛烈降水。三亞出現300毫米特大暴雨，破7月單日雨量紀錄，三亞鳳凰機場內出現大量積水，機場2日上午宣布暫停放飛航班。

廣東汕尾城區，一棵大樹突然連根倒地，壓到一輛小車和一輛電動車上，其中騎電動車的男子大腿被樹枝刺穿，目前還在醫院救治。潮州市潮安區浮洋鎮鬥文村、徐隴村、隴美村出現了龍捲風。

從視頻顯示，廣東台@DV現場主播現場報導颱風情況，記者被狂風吹得身形不穩，難以正常站立。

香港政府飛行服務隊直升機人員將滯留在甲板的部分船員救起。(美聯社)
香港政府飛行服務隊直升機人員將滯留在甲板的部分船員救起。(美聯社)

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