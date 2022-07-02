芙蓉颱風2日15時登陸廣東 貨輪斷兩截

汕頭南澳島有網友拍到水龍捲上岸瞬間。（取材自海客新聞）

今年第3號颱風芙蓉（中國譯「暹芭」）已在7月2日15時前後在廣東電白登 陸，成為今年來登陸中國的首個颱風。目前已出現少許災情，包括在廣東陽江外海一艘貨輪斷成兩截，船員目前傷亡不明。

澎湃新聞報導，「芙蓉」颱風登陸時中心附近最大風力35米／秒（12級），中心最低氣壓965百帕。預計，「芙蓉」登陸後將逐漸轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱，4日前後在廣西境內減弱消散。

中國天氣網氣象分析師閔裕秋表示，由於有季風水氣輸送，「芙蓉」的帶雨能力比帶風能力更加突出，華南將出現成片暴雨 及以上級別的降雨區域，颱風路經之地，也就是海南、廣東、廣西等地將承接最猛烈的降雨。

其中，海南、廣東的暴雨昨天已經開始，今天上述兩地已進入颱風最強風雨時段，廣東汕頭南澳等多處海面出現水龍捲現象。

監測顯示，1日8時至2日8時，海南三亞降水量已達300毫米，打破了當地7月單日降水紀錄；此外，樂東、瓊中單日降水量分別達209.4毫米、136毫米，均打破了當地7月上旬的單日降水量極值。

受颱風影響，瓊州海峽已全線停航，2日起至5日北海至潿洲島航線將也將停航；鐵路方面，廣東湛江西站部分列車停運，海南環島高鐵、海口市郊列車也已全線停運。

環球網報導，香港 特區政府飛行服務隊2日在社交媒體發佈消息，早上7點25分接獲香港海上救援協調中心（MRCC）通知，指一艘貨輪在香港西南約160海里（廣東陽江外海）發生事故，船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。

央視報導，中國交通運輸部南海救助局的海洋救助船已經趕往現場，但由於事發地點在颱風「芙蓉」中心附近，天氣非常惡劣，搜救行動變得非常困難。飛行服務隊派出一架定翼機及兩架直升機正在前往現場進行搜救，搜救行動仍在進行中。