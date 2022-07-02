天宮「1杯水」浮力實驗造假? 外網扯「陰謀論」 中方斥抹黑

中國航天員翟志剛、王亞平用於講解「浮力消失」實驗，卻遭外網抹黑。（取材自觀察者網）

中國航天員在「天宮課堂」授課一幕，在海外社媒推特 上引發爭議。近日有外國網民稱實驗使用的水杯和其中裝有的水都沒有在失重環境下漂浮起來，質疑視頻拍攝地不在太空 ，甚至有人藉此「陰謀論」稱中國根本沒有發射空間站。

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觀察者網報導，推特上這條質疑推文已經發酵了一周。有網民將這個話題轉載到中國，也「帶跑」了不少人。中國航天科技集團、「我們的太空」、中國科協科學技術傳播中心，三位「大老」相關官方知乎賬號受邀作答：網傳截圖出自2021年12月9日，即神舟十三號飛行乘組在中國空間站第一次開課時的畫面。引起爭議的水杯，被中國航天員翟志剛、王亞平用於講解「浮力消失」實驗，是固定在桌子上的；杯中的水沒有飄灑出，則是水的表面張力在起作用。

「我們的太空」解釋道，水杯是他們準備好的教具。當航天員小心翼翼地把水灌注到容器中後，由於表面張力作用，水就不會漂浮起來，而是附著在容器上。

另據中國新聞網此前報導，全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩還介紹稱，航天員把水「倒」進杯子有許多種方法，比如先用膜將杯子封住，再用針管往裡註水，待水附著在杯子上之後，再將膜去掉。但航天員不能直接這樣拿著杯子喝水，因為嘴一吸，水會立刻飛出來。

至於水杯為什麼沒有飄起來，中國科協科學技術傳播中心皮了一下：「有沒有一種可能，杯子是為了方便做實驗，固定在桌子上的。」

如果這些網民有完整看過整個課程，也不至於問出這麼個問題。因為，下一秒王亞平從桌子上將杯子拿起，並對其施以推力，整個杯子就隨之飄浮在空中，旋轉起來。

「水的張力」知識點在過去的兩節「天宮課堂」中都曾講解實驗過。「我們的太空」由此感慨：「多讀書，多看之前的視頻，要有獨立思考的能力…人云亦云容易，獨立睿智難但值得，這才是我們存在的意義…」。

答疑解惑完，「大老」們還要發表一番凡爾賽言論，打臉個別人傳播的「中國空間站是假的」的謠言。

中國科協科學技術傳播中心強勢甩出幾個介紹國際合作的網頁鏈接，「當一些外國網民忙著質疑中國到底有沒有發射空間站時，國際上圍繞中國空間站應用的實驗早就展開了。」

中國航天科技集團對一些質疑乃至抹黑不以為然。憑實力說話，腰板就是很硬：「有質疑才說明受關注」。最後還不忘賣個關子：神舟十四號航天員乘組還會有妙趣橫生「天宮課堂」，這回可「不止有水」。

神舟十四號航天員乘組由陳冬、劉洋和蔡旭哲組成，陳冬擔任指令長。