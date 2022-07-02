被指流氓 丹東93歲翁買藥受辱自殺

老人從派出所回來後，留下了生前最後的影像。（視頻截圖）

中國各地爆發Omicron疫情，由於中國厲行「清零」政策，各地實施嚴苛封控，造成次生災害不斷。在近期仍處於封城狀態的遼寧丹東，一名93歲老人因去醫院就醫被當地社區阻止，社區工作人員指其「耍流氓」並報警。據稱老人被捕後遭到虐待，之後不堪受辱於凌晨4時許在社區門口上吊自殺。

影音來源：YouTube

自由亞洲電台引述「天目新聞」報導，丹東市振興區花園街道一位93歲老人，因為小腸氣手術 後需要去醫院拿藥，去社區開通行證明被質疑，老人試圖脫下褲子給工作人員看手術刀口，但社區工作人員稱老人「耍流氓」，隨後報警。老人被警方帶走時被戴上手銬，且被打得滿嘴是血。居民要求警方出示執法記錄儀時，警方稱「沒有」。

有當地街坊表示，在悲劇發生後，當地公安 派出多輛警車到場，但死者家屬兒子不讓公安運走老人屍體，要求當地公安局局長親自到現場「給一個說法」。據報導，當地警方回應稱已接到報警，在處理。不過，天目新聞的這篇報道很快被刪除。

自稱老人家屬的朋友私信我稱：「事情屬實，爺爺回來手脖子青了，滿嘴是血，家屬去警局看監控，被告知老人鬧的視頻有，唯獨毆打爺爺的視頻沒有……爺爺雖然93了蒙受冤屈以死明志，真的很氣惱很憤怒。」

此前，6月21日，遼寧丹東一女子帶父親去醫院看病，因健康碼為黃碼被警察 攔截，女子疑被民警推倒在地，患病的老父親氣憤地扇了警察一下，結果女子被拘留10天，老父親被指控襲警遭刑拘，引發輿論反彈，質疑暴力防疫、防疫過當。丹東市因此在翌日解除了部分封控措施。