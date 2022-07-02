我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬對美公民入境限制 允許經第3國轉機

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

信訪留憾 福州60歲漢先遭脅持 後被車拖行喪命

中國新聞組／福州2日電
福州一長者遭截訪車輛拖行而死的憾事受矚目。圖為北京訪民圍政法委的資料圖片。(取材自人民報)
福州一長者遭截訪車輛拖行而死的憾事受矚目。圖為北京訪民圍政法委的資料圖片。(取材自人民報)

福建福州一名年過60的長者到省信訪局上訪期間，遭地方政府派人脅持多個小時。老人獲釋一刻卻被對方的車輛拖行，最終傷重死亡。這起事件讓民眾再度關注中國信訪製度的弊端。

自由亞洲電台報導，65歲的福州鼓山鎮居民李天明與妻子日前到省信訪局信訪，卻在門外遭十多人攔截。李天明的兒子表示，父母遭挾持到附近一輛麵包車。對方強迫兩人留在車上，一直到下午約5點才放人。父親在獲釋一刻卻飛來橫禍。

李天明的兒子說，「在這八小時裡面限制他們（行動），一直把他們控制在座位上，不讓他們動，不讓上廁所。把我父親推下來的過程中，我父親抓著車門，結果他們無視我父親還抓住車把手，就啟動車子。他被麵包車拖行接近十米的距離。（車子）轉向的時候把我父親從推拉門甩出。據我母親說，（車子的）後輪從我父親的肚子上輾過。」

李天明送到醫院搶救後不久傷重死亡。李先生認為，父親的死，鼓山鎮政府責無旁貸。

報導指出，李天明的兒子說，「最主要的責任歸鼓山鎮政府。因為其後我立案，所有的（涉事）人員是鼓山鎮政府外聘的保安公司的人員。鼓山鎮政府有派人跟我們調解，但是並非以政府的名義，而是以保安公司的名義來調解。」

據了解，李天明在出事之前長期飽受拆遷問題困擾。家屬認為，李天明死於非命是當局截訪所導致，敦促公安當局秉公處理。

據報導，李天明的兒子表示，「公安機關目前沒有提及（遺體）火化的事情，但是出事的時候，我母親拍了他（李天明）躺在路邊的照片。在醫院的時候，我有在現場，也拍了我父親在病床上接受搶救的照片。公安機關把我和我母親手上的照片給刪除掉。我唯一的疑慮：為什麼是以過失殺人來定案，而綁架跟非法拘禁這些東西卻沒有。」

李天明的兒子期望上級政府能介入事件，還父親一個公道。

福州一名要求匿名的公民相信，鼓山鎮政府會對李天明的家屬威迫利誘。

報導說，福州公民稱，「往往事情發生了以後外界很關注，給予當局壓力。當局會跟死者家屬溝通，同時也會向他們施壓，先把家屬維穩控制起來。大概的意思是：你要想得到解決，你就要低調，不能吭聲，不要搞什麼動作，我們會跟你協商，大概就是賠錢。但是一條人命，你給他補償一、兩百萬又怎麼樣？命都沒了。」

這名公民認為，李天明的悲劇是地方政府一手製造。他強烈譴責中國的信訪製度，認為當局不應把訪民的問題交由地方政府解決，否則訪民只會一再遭到打壓、迫害和報復。

公安

上一則

水土特殊？四川「雙胞胎村」 全村2000人狂生33對

下一則

曾唱淡樓市 網紅學者任澤平蘇州搖號買樓 中籤率恐低至3.5%

延伸閱讀

俄暗示：用WNBA球星 換囚「死亡商人」軍火商

俄暗示：用WNBA球星 換囚「死亡商人」軍火商
河南村鎮銀行弊案 官方：研制處置方案 提醒客戶線上登記

河南村鎮銀行弊案 官方：研制處置方案 提醒客戶線上登記
烏克蘭：俄入侵後最大規模換囚 144名烏軍獲釋

烏克蘭：俄入侵後最大規模換囚 144名烏軍獲釋
槍殺嚴志文兇嫌赫希獲釋返家 社區憤怒恐慌

槍殺嚴志文兇嫌赫希獲釋返家 社區憤怒恐慌

熱門新聞

山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
慶祝香港主權移交25周年，中國國家主席習近平旋風式訪問香港。美聯社

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

2022-07-01 10:03
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58
鋼琴家郎朗。(中新社)

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

2022-06-28 22:50

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%