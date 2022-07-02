信訪留憾 福州60歲漢先遭脅持 後被車拖行喪命

福州一長者遭截訪車輛拖行而死的憾事受矚目。圖為北京訪民圍政法委的資料圖片。(取材自人民報)

福建福州一名年過60的長者到省信訪局上訪期間，遭地方政府派人脅持多個小時。老人獲釋一刻卻被對方的車輛拖行，最終傷重死亡。這起事件讓民眾再度關注中國信訪製度的弊端。

自由亞洲電台報導，65歲的福州鼓山鎮居民李天明與妻子日前到省信訪局信訪，卻在門外遭十多人攔截。李天明的兒子表示，父母遭挾持到附近一輛麵包車。對方強迫兩人留在車上，一直到下午約5點才放人。父親在獲釋一刻卻飛來橫禍。

李天明的兒子說，「在這八小時裡面限制他們（行動），一直把他們控制在座位上，不讓他們動，不讓上廁所。把我父親推下來的過程中，我父親抓著車門，結果他們無視我父親還抓住車把手，就啟動車子。他被麵包車拖行接近十米的距離。（車子）轉向的時候把我父親從推拉門甩出。據我母親說，（車子的）後輪從我父親的肚子上輾過。」

李天明送到醫院搶救後不久傷重死亡。李先生認為，父親的死，鼓山鎮政府責無旁貸。

報導指出，李天明的兒子說，「最主要的責任歸鼓山鎮政府。因為其後我立案，所有的（涉事）人員是鼓山鎮政府外聘的保安公司的人員。鼓山鎮政府有派人跟我們調解，但是並非以政府的名義，而是以保安公司的名義來調解。」

據了解，李天明在出事之前長期飽受拆遷問題困擾。家屬認為，李天明死於非命是當局截訪所導致，敦促公安 當局秉公處理。

據報導，李天明的兒子表示，「公安機關目前沒有提及（遺體）火化的事情，但是出事的時候，我母親拍了他（李天明）躺在路邊的照片。在醫院的時候，我有在現場，也拍了我父親在病床上接受搶救的照片。公安機關把我和我母親手上的照片給刪除掉。我唯一的疑慮：為什麼是以過失殺人來定案，而綁架跟非法拘禁這些東西卻沒有。」

李天明的兒子期望上級政府能介入事件，還父親一個公道。

福州一名要求匿名的公民相信，鼓山鎮政府會對李天明的家屬威迫利誘。

報導說，福州公民稱，「往往事情發生了以後外界很關注，給予當局壓力。當局會跟死者家屬溝通，同時也會向他們施壓，先把家屬維穩控制起來。大概的意思是：你要想得到解決，你就要低調，不能吭聲，不要搞什麼動作，我們會跟你協商，大概就是賠錢。但是一條人命，你給他補償一、兩百萬又怎麼樣？命都沒了。」

這名公民認為，李天明的悲劇是地方政府一手製造。他強烈譴責中國的信訪製度，認為當局不應把訪民的問題交由地方政府解決，否則訪民只會一再遭到打壓、迫害和報復。