天津人臉識別第一案 二審勝訴 敗訴方拒刪「他的臉」

目前，“刷臉”是進出誠基中心小區的唯一方式。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

顧城，26歲，一名普通的京津冀通勤打工人。因小區要求刷臉進入，而擔心自己的「臉」被洩漏，於是他選擇「為臉而戰」。

過去的近一年時間裡，作為「天津人臉識別 第一案」原告當事人，顧城從一審敗訴，到二審勝訴，他的「護臉」態度堅決。面對敗訴方不刪除「他的臉」的「老賴」行為，顧城的「護臉路」還將繼續：向法院申請強制執行。

封面新聞報導，2021年初，顧城在天津誠基中心租住一套公寓，合同期限為一年。物業公司名叫蘭州城關物業服務集團有限公司天津分公司。當年3月辦理入住時，房屋中介提出要帶他去物業處錄入人臉信息，用於辦理小區出入門禁。顧城當即提出「我用門禁卡，不用人臉識別。」但物業態度堅決：「必須刷臉才能進。」顧城考慮若不入住需支付違約金等因素後選擇配合。

三天後，顧城的人臉識別門禁權限開通。

但顧城進小區要麼麻煩保安開門，要麼跟隨其他人進小區，「我要用行動告訴他們，我就不刷我的臉！」

顧城後來要求物業公司刪除自己的人臉信息被拒，顧城決定通過司法維權。

據報導，2021年9月3日，天津市和平區人民法院一審開庭。法院認定，原告顧城提供的相關證據不能證明被告方侵犯其隱私 權。2021年11月10日判決駁回顧城的訴訟請求。

顧城向天津市第一中級人民法院提起上訴。法院認為，該案應確定為個人信息保護糾紛。城關物業天津分公司拒絕為原告顧城提供其他驗證方式，與「人臉識別司法解釋」規定相悖；2022年5月18日作出二審判決，要求城關物業天津分公司自判決生效之日5日內刪除原告顧城的人臉信息，並為其提供其他通行驗證方式，同時賠償原告顧城人民幣6200元（約925美元）合理費用。

6月8日，顧城收到物業公司轉來的6200元合理費用。不過，時至6月30日，仍未收到物業刪除個人信息的證明，以及為其提供其他通行的驗證方式。面對物業公司未執行二審判決部分結果的「老賴」行為，顧城決定向法院申請強制執行。

四川盛豪律師事務所監事會主席紀師俊律師表示，此案將一般個人信息和敏感個人信息作區分，能在一定程度上引起物業公司乃至更多使用人臉識別的行業對人臉識別合規性的關注，讓人們更注重限制使用人臉識別技術。