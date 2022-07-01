中國再爆毒奶 麥趣爾摻丙二醇 下架、退款 網崩潰：剛喝2箱

麥趣爾牛奶淘寶旗艦店。（取材自中國基金報）

標榜「好喝」的麥趣爾牛奶 ，一直備受消費者青睞，不料其生產的「純牛奶」被檢出丙二醇，長期過量食用可能引起腎臟問題。網友們紛紛表示愛喝的牛奶也「塌房」了。

綜合媒體報導，國家市場監督管理總局主管表示，麥趣爾集團公司生產的2批純牛奶不合格，不合格項目為丙二醇。

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「麥趣爾純牛奶不合格」話題在網路引起廣泛討論，很多買家買麥趣爾純牛奶均是給小孩喝的，還有網友稱，「不僅我喝，我還給我家2歲多的寶寶喝」、「這是我覺得最好喝的純牛奶，每天當水喝的」、「配料表裡也沒有丙二醇啊，難道配料表造假了嗎」；網友頻問如何退貨外，也有網友留言，「剛喝完2箱，心態崩了」，還心酸地問，中國食品安全什麼時候才能和防疫措施一樣嚴格。

「麥趣爾」純牛奶翻車後，6月30日開盤，麥趣爾果然跌停。當前股價報7.98元，總市值為13.9億元。麥趣爾京東旗艦店客服處則表示，在問題產品複檢結果出來前，已拆封，未拆分均支持退貨退款，公司對退回產品會進行二次檢測 。店舖內部分產品已顯示「暫無報價」和「該商品已下架」。

據報導，麥趣爾集團成立於2002年12月，曾中標多個學生飲用奶項目。全資子公司浙江新美心食品曾因生產銷售不符合食品安全標準被罰；另一家全資子公司新疆 麥趣爾集團則存在被執行人、終本案件、限制消費令及股權凍結信息，被執行總金額超5億元。

報導指出，丙二醇屬於有機化合物，廣泛應用於食品、醫藥和化妝品工業中。專家表示，如果丙二醇食用量過大，會在血液和腎臟累積導致中毒。主要影響神經系統，造成呼吸變緩、心率降低、失去意識等。