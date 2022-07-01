韓劇「安娜」貶上海、酸賣假表 捲辱華爭議 網友喊罷看

中國網民不滿對白指中國是製造假貨的國家。（取材自微博）

裴秀智主演的韓劇 「安娜」日前開播，可是劇集隨即捲入辱華爭議，其中一幕提及假手表來自中國，還有一段劇情稱沒有背景的員工才會被派去中國，引起中國網民的不滿，更揚言要罷看「安娜」。

綜合媒體報導，「安娜」其中一幕講到秀智收到一隻假手表，之後她拿到二手店放售，可是當時店員說出：「四、五年前爆過這是假貨的新聞，他們家的東西是在中國製造，然後運到瑞士加螺絲，假裝是瑞士製造。本來十萬的東西，他們賣800萬、1000萬後被曝光了…」此幕馬上惹來了網民的不滿。

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網民表示，店員一番對白直指中國是製造假貨的國家，反嘲南韓 2006年時才有過美藉南韓人仿製瑞士名表騙財的新聞，卻在韓劇上反指中國是專造假貨的國家。

除此之外，「安娜」劇內一名老師與朋友聊天時說道自己被派遣到上海工作，並說「就會使喚我這種沒有背景的職員」，也被指是貶低上海。

就是因為「安娜」劇中的這些模糊概念，讓很多網友們覺得該劇不夠真誠。為此，很多未看的觀眾在評論區看到如此的留言，大部分都已經打算棄劇了，表示：「不會去看了。」

有的留言表示：「『安娜』只是一部電視劇而已，對這些東西可以不要過於敏感認真，格局大一點吧！」而有的卻懟說：「還好沒看，這是壞，不是格局的問題。」

「安娜」是由李祖英執導並編劇，裴秀智、鄭恩彩等主演的電視劇，於2022年6月24日在南韓Coupang Play平台首播；該劇講述患上雷普利症候群的女人，藉由謊言過著雙面人生的故事。