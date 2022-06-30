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新生兒手臂被扯癱 河南醫辯：不拉斷出不來

中國新聞組／北京30日電
郭女控訴醫生拉斷嬰兒的手，導致寶寶左手癱瘓。（取材自天目新聞）
郭女控訴醫生拉斷嬰兒的手，導致寶寶左手癱瘓。（取材自天目新聞）

中國河南省近日發生一起醫療疏失糾紛事故，一名郭姓女子控訴，生產過程中醫生直接拉斷嬰兒的手，甚至辯解表示「不拉斷就出不來」讓她相當不能接受，並表示願意提出人民幣30萬元（約4.4萬美元）的「一次性賠償和解金」，但郭女不願意接受，雙方將對簿公堂。

天目新聞報導，郭女發文控訴，去年10月她到周口市太康縣第二人民醫院待產，不料在分娩過程中難產，專科的主治醫師卻並未與她溝通，逕自決定硬將胎兒拉出，造成左上上臂的臂叢神經被拉斷。

郭女質疑，醫師「未進行溝通簽字，未進行陰道側切」，如今造成新生兒不小的傷害，甚至左臂仍處於癱瘓狀態。

太康縣第二人民醫院院長表示，「不拉斷這個新生兒就出不來，肯定是在生產中無法規避的情況下，醫生才會選擇特意拉斷。」院方曾和郭女士協商，提出30萬人民幣的「一次性賠償和解金」，還稱無論太康縣還是周口市，對於分娩性臂叢神經損傷這一程度的醫療事件，賠償款都在27萬元左右，協商給郭女士30萬元還是基於其生活不易的情況下得出的結果。 

院方的說法及後續應對方案卻讓郭女相當不能接受，雙方在談判破裂後，院方也再度回應指出，若不滿意眼下所提出的和解提議，那或許只有透過法律解決才是唯一辦法。

影音：YouTube

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