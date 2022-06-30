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高空拋物傷人 青島婦被複印紙砸死 浙江女嬰被玉米棒砸傷

記者陳言喬／即時報導
一名在路邊散步的67歲婦人被28樓扔下的一包複印紙砸死。（取材自齊魯晚報）
一名在路邊散步的67歲婦人被28樓扔下的一包複印紙砸死。（取材自齊魯晚報）

中國近來出現多起高空拋物傷人事件，青島一名67歲婦人被從天而降的一包A3複印紙砸中不幸身亡；另一名女嬰被天空掉下來的一根玉米棒砸到臉部受傷住院，警方根據玉米棒上的DNA才找到肇事者。

紅星新聞報導，一名住在山東青島市的67歲婦韓英（化名）5 月31日晚飯後散步至一處辦公樓時，一包A3複印紙突然從天而降，韓英頭部被砸中，不幸身亡。

事發之後，青島僅用數小時就找到了犯罪嫌疑人是一名16歲的少年。

警方查扣的「凶器」是一包A3複印紙足有8斤（4公斤）重。複印紙的包裝已經打開使用了，裡面大概剩了400張A3複印紙。

警方調查，案發當晚，那名學生在寫字樓28樓的某培訓機構自習。他突臨時起意，先從28層衛生間扔下一卷衛生紙，而後，再次從同一位置向樓下拋出這包A3複印紙。由於犯罪嫌疑人未滿16周歲，依法不負刑事責任，不予刑事立案，此案已轉民事訴訟。

另一件是浙江省嘉興一名8個月大的女嬰，被家人抱著在社區散步時突被樓上掉下來的東西中腦袋，造成女嬰大腦蛛網膜下腔出血，送醫急救。

警方調查，砸中女嬰的是一根玉米棒，但查訪樓上住戶，沒有人承認扔過玉米，警方通過監控發現當天早上有5個人買玉米回家。警方對玉米上殘留的DNA進行檢驗，並與5戶家庭相關人員比對，發現與3樓住戶朱某的DNA完全匹配。

朱某才承認，事發當天下午她吃著玉米上頂樓收衣服，吃完隨手一扔，玉米從19樓落下，隨即聽到有人喊玉米砸到人，她知道闖了大禍，心想死不承認就不會查到自己，沒想到員警還是破了案。

中國多年來因高空拋物、高空墜物而導致樓下民眾的流血事件屢見不鮮，為了有效遏制高空拋物、高空墜物行為，2021年3月1日，「高空拋物罪」正式入刑。從建築物或者其他高空拋擲物品，情節嚴重的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。有前款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定，但仍屢見不鮮。

DNA

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