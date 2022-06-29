上海公交車衝入河 司機昏迷前趕乘客下車 所幸無人傷

上海一輛公車衝入河中。(取材自紅星新聞)

上海一輛公共汽車 日前墜入惠南鎮人民東路附近的河中。公車車頭部過半已沒入水中，尾部大部分處在水面上。救援人員趕到現場將公車司機救出，所幸車上並無乘客。警方初步調查稱，他因身體不適昏迷肇事。

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北京 青年報報導，經初步調查，這輛公車在擦倒兩輛電瓶車、衝破隔離欄後滑入河道，兩名騎車人經送醫救治，均無礙。據此前一站下車的一名乘客反映，駕駛員自稱感覺身體不適，讓乘客下車，後該乘客發現駕駛員昏迷，見車輛向前滑行後掉入河中。

另據澎湃新聞報導，司機姓王，59歲，事發時因突發心梗昏迷。浦東警方稱，昨早一輛巴士在人民東路南祝路附近滑入路邊河道；事故原因正在進一步調查。

據此前一站下車的一名乘客反映，駕駛員自稱感覺身體不適，讓乘客下車，後該乘客發現駕駛員昏迷，見車輛向前滑行後掉入河中。目前，事故原因正在進一步調查中。當天稍晚巴士已被拖出；河一邊的欄杆呈歪斜狀態，有工作人員在現場處置。

上海一輛公車衝入河中，大批民眾圍觀救援。(取材自瀟湘晨報)

多則事故現場視頻在網上傳播。視頻顯示，上海1038路公交車沖入河中之前，曾撞擊路口信號燈，衝上人行道將欄桿撞開，有一個人追著公交車跑。這輛公交車衝入河中之後，車頭玻璃被撞破，車後輪靠在岸邊的陸地上，車身部分進水。

上海浦東新區南匯公共交通公司相關工作人員表示，事發司機王師傅駕齡已有20多年，已配合交警做筆錄。王師傅在事發前並未向其表示身體不適也未請假。

外賣員李先生（化名）表示，他和另外4個人一起去公交車裡把司機擡到了車廂後方沒水的位置。李先生稱，他當時剛剛騎車到路口，看見有人在往河邊跑，他騎到河邊停下車，附近商家的一名員工已經進到車裡，並且告訴他車裡有人，於是他把手機 扔在一邊，從車窗進入公交車幫忙。

據李先生回憶，在消防員還沒趕到時，他們一共有5個人進入車內。除他之外，還有一名外賣員，一名附近商家的員工，以及兩名公交車司機。「我擡著司機的腳，我們一起把司機擡到了車廂後面，放在沒水的座位上，這樣他不會被水泡著。」李先生說，「當時司機沒有昏迷，但是他嚇得說不出話了。」之後，消防救援人員趕到了現場，李先生便離開了。