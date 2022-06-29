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哈爾濱雙胞胎姊妹互換身分 違法出國30餘次 恐面臨1年監禁

中國新聞組／北京29日電
哈爾濱一對雙胞胎姊妹憑藉外貌高度相似，互換身分違法出國30餘次。（取材自微博）
哈爾濱一對雙胞胎姊妹憑藉外貌高度相似，互換身分違法出國30餘次。（取材自微博）

疫情下，中國一度禁止民眾出國、申辦護照；黑龍江省哈爾濱市公安局南崗分局日前發布消息，一對雙胞胎姊妹憑藉外貌高度相似，互換身分違法出國30餘次，先後前往日本、俄羅斯及泰國等地，今年初終於被發現有問題，上月底在警方勸喻下先後回國。這對雙胞胎姐妹涉嫌「妨害國(邊)境罪」，已被採取刑事強制措施，或面臨最高1年監禁。

據澎湃新聞報導，哈爾濱市公安局南崗分局出入境管理科民警王曉東指出，犯罪嫌疑人周氏雙胞胎姊妹，姊姊的丈夫是日本人，丈夫回日本後她一直想隨其前往日本，但是簽證材料不符合規範，她多次被拒簽。

一心想前往國外的姊姊不惜鋌而走險，她憑藉和妹妹外貌上的相似，冒用妹妹的護照先後往來中國、俄羅斯、日本30餘次。妹妹看姊姊使用自己的護照往來國內國外如此「方便」，竟也效仿起來，用姊姊的護照往來泰國等國家4次。

這對雙胞胎姊妹花的離譜行徑，直到近期被親近知情者檢舉後，中國警方才驚覺到這個漏洞；2022年年初，哈爾濱市公安局南崗分局出入境管理科民警循線追踪，逐漸理清她們的全部犯罪證據，警方並於上月底先後勸周氏姐妹回國。周氏姐妹已被南崗警方採取刑事強制措施。

由於警方通報的內容沒有太多細節，案件引起網民熱議，不少網民更提出種種疑問，「出境入境的時候不是要驗指紋嗎？怎麼通過的」、「都是一個家庭，為啥妹妹能過日本簽而姊姊不行？況且姊姊還有日本老公啊，姊姊幹了甚麼不得了事情被限制這樣？」、「除了『老賴』她還能整不出(簽證)來？還有啥理由？」、「神奇啊，投靠丈夫無法辦理簽證，用妹妹的可以正常拿到簽證」、「她自己用不合規，她妹妹怎麼能用呢？」

日本 簽證 公安

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