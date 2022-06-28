河南「取款難」維權鬧大？ 鄭州警傳開槍…有人被強拉帶離

儲戶連日到河南銀保監維權，最新影片顯示，鄭州公安鳴槍驅散維權民眾。(視頻截圖)

中國河南 村鎮銀行「取款難」事件在儲戶被賦紅碼、短暫開放取款之後越鬧越大，網上傳出鄭州公安 為了驅散在銀保監局前維權的民眾，竟然朝天鳴槍。現場影片中槍響不斷，維權的民眾聽到槍聲後尖叫連連，大喊「抓人啦」，還有抗議者被拉往大巴車，帶離現場。

自由亞洲電台報導，來自全國各地的多名河南村鎮銀行儲戶頂著高溫，連日在河南銀保監局舉牌抗議，要求還錢及與河南省銀保監局局長秦漢峰對話，但遲未得到回應。

許多外地儲戶也陸續到鄭州駐紮，儲戶一度橫躺在河南省銀保監局門口，希望引起政府關注，以拿回自己的血汗錢。他們同時透過錄製的視頻呼籲其他苦主要為自己的權益站出來。

儲戶連日到河南銀保監維權，最新影片顯示，鄭州公安鳴槍驅散維權民眾。(視頻截圖)

27日現場抗議聚集規模進一步擴大，據推特帳號「河南村鎮銀行維權」上傳的影片顯示，維權存戶舉著國旗和標語，向河南省銀保監局辦公大樓喊口號「河南銀行，還我存款！秦漢峰，滾出來！秦漢峰，滾出來！」

影片中，公安人員走近民眾並朝天鳴槍，意圖驅散維權的民眾。聽見連環槍聲響起，視頻中傳出民眾驚叫聲，直喊著「為什麼要這樣抓人？抓人啦！」現場抗議者被包圍，部分人被帶上大巴，去處尚不明確。

據了解，河南多家村鎮銀行關閉提現通道40多天，但26日中午短暫開放約15分鐘的線上交易，但隨即又關閉。有自稱在本地信用社上班的保安稱，信用社主任的表妹獲得內幕消息，系統一開，她從銀行取出100多萬存款，她還給這名保安發了提現的截圖。

其他儲戶懷疑，銀行做法是為讓有內部關係的儲戶解套，反而更加劇儲戶對銀行及政府管理部門的不信任。