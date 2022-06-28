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女星託運的愛犬喪命 指控航空公司「高溫運送」

中國新聞組／北京28日電
李紫婷愛犬託運後死亡，求助無門只好在微博發文。（取材自李紫婷微博）
李紫婷愛犬託運後死亡，求助無門只好在微博發文。（取材自李紫婷微博）

前中國女子組合「火箭少女101」的泰籍成員李紫婷，由於疫情她已兩年沒回家鄉，近日她特地把愛犬從泰國接到中國同住，不料小狗疑似經歷高溫運送，在運輸過程中死亡。她痛訴航空公司推諉責任，求助無門之下，只好發文揭露此事，而泰國航空也發聲明回應，強調正在全面進行調查當中。

來源：YouTube

北京商報報導，李紫婷在微博發文表示，她花了1萬多人民幣將愛犬Melody從泰國接到中國，從前一晚就滿心期待，一大早起床到機場去迎接，「可是當清關人員接到時，發現狗狗早已沒有了氣息。」李紫婷震驚地全身發抖，怒問「我的狗狗到底發生了什麽？」

李紫婷表示，曾試圖想查清楚狗狗在運輸過程到底發生什麼事，但卻聯絡不上負責運輸的泰國航空，而負責中國國內轉運的航空也互相推諉，她指控航空公司將狗狗和貨物一起運輸，疑似經歷高溫運送導致愛犬喪命「沒有人可以給我準確答覆，狗狗也不能出來進行進一步檢查。」無奈之下在微博發文喊話泰航、東航給她一個解釋。

歌手李紫婷在微博發問。她的寵物狗在航空託運過程中死亡。（取材自微博）
歌手李紫婷在微博發問。她的寵物狗在航空託運過程中死亡。（取材自微博）

對此，泰國航空在官方微博回應：「對於6月24日曼谷-上海貨運航班的狗狗託運事件，我們注意到了一些網友的關注和質疑。請相信我們一直和大家一樣，珍愛和珍惜每一條可愛的小生命」，聲明強調貨運部門正在全面調查事件經過和運輸環節，「將盡快給事主提供調查的結果，並按照規定處理好相關事宜。」李紫婷微博中提到的東航公司則暫未回應。

李紫婷痛失愛犬，心情無助，然而寵物託運後死亡的事件已非首次發生。去年7月就有一名網友想把自己的寵物狗Siri從南京託運到貴陽，聯繫了一家名為廣州幫幫國際貨運代理有限公司的寵物託運服務商，並支付了近3000元購買寵物空運託運服務。然而該服務商卻「收了空運的錢，走了陸運」，導致狗在車上中暑死亡。

律師表示，李紫婷愛犬託運後死亡此事涉及到泰航和中國東航兩家航空公司，兩家航司應盡快查清死亡原因，確定是在哪一環節出現的問題，以維護寵物狗主人的正當權益。律師也建議，任何寵物託運方式都存在風險，寵物狗主人要盡量減少託運。選擇託運寵物時，最好給寵物購買保險。

泰國 微博 東航

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