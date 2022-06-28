「劇本殺」亂象 5部門監管：須有正能量 非假日禁止未成年上門

在陝西省西安市一處「劇本殺」門店內，玩家們在扮演不同角色。（取材自AI財經社）

市場規模高達人民幣117億元的真人互動角色扮演遊戲「劇本殺」，成為中國年輕人新晉社交娛樂，但當中存在很多問題，如劇本過於暴力及色情，還有劇本宣揚欺詐哄騙，胡亂竄改歷史等。中國五個部門聯手，首次將類似的劇本娛樂經營場所納入管理。

中國經濟網報導，中國文旅部、公安 部、住房部、應急管理部、市場監管總局聯合印發的「關於加強劇本娛樂經營場所管理的通知」（下稱「通知」）指出，要積極創新監管方式，監管重點從傳統的事前審批轉向事中事後監管，同時要嚴格管理內容，需正面引導和加強監管並重，「包含鼓勵場所使用弘揚主旋律、傳播正能量的劇本腳本」。

「通知」提到，除法定節假日、休息日及寒暑假期外，劇本娛樂經營場所不得向未成年人提供劇本娛樂活動。

「通知」要求，劇本娛樂經營場所應當自經營之日起30日內，將經營場所地址及場所使用的劇本腳本名稱、作者、簡介、適齡範圍等訊息，透過文化市場技術監管與服務平台，向經營場所所在地的縣級文旅部門備案。

通知又提到，劇本娛樂經營場所不得設在居民樓內、建築物地下一層以下等地。

央視2月曾報導，預計到2022年，中國劇本殺行業市場規模將增至238.9億元人民幣（約35.7億美元）。「迅猛發展的新興行業在帶來消費的同時，也出現了不少問題。」劇本殺所衍生的問題自始受到政府關注。

此外，密室逃脫，也同樣在監管範圍內，劇本和設施也需要先送審。

「劇本殺」又稱為沉浸式劇本，是一種以劇本為核心的新型文創產品。的遊戲規則是，玩家先選擇人物，閱讀人物對應劇本，搜集線索後找出遊戲裏隱藏的「真兇」。從題材分類上看，劇本殺題材可以包括燒腦推理、歡樂喜劇、都市情感、科幻腦洞等等。