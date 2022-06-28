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微信表情符號 炸彈、OK、太陽可當「呈堂證供」

中國新聞組／北京28日電
微信裡的表情符號。(取材自微信)
微信裡的表情符號。(取材自微信)

微信已成為人們日常的通訊工具，熟練運用表情符號也成為必備技能，但它也有可能成為「呈堂證供」。

每日經濟新聞報導，經檢索裁判文書網， 2018年以來，全國共有158起以表情符號作為證據的案件， 其中2018年8件、2019年23件、2020年66件、2021年61件，增幅明顯。

不過，表情符號的司法認定實踐中還存在困難，含義解讀難度大。表情符號的表意解讀具有較強主觀性，缺乏統一標準，法院難以精準「翻譯」當事人的真實意思。

如在廣東地區一起房屋租賃糾紛案中，承租方劉某某在租賃期滿後，面對出租方多次提醒、提出加租意願，既不表示繼續承租，也不表示搬離案涉房屋，只是回覆了一個「太陽」表情符號。 後雙方就該表情是否代表達成加租合意產生分歧，出租方起訴至法院並據此主張承租方同意加租，得到了法院的支持。

在一起人格權糾紛案中，被告馬某某因與原告劉某某發生矛盾，便通過微信向劉某某發送了多個「炸彈」的表情符號表達情緒， 劉某某認為該表情係人身威脅之意， 於是訴至法院要求馬某某進行賠禮道歉，後雙方在法院調解下達成和解。

此外，同一表情符號在不同手機設備中也會存在顯示差異，如蘋果IOS系統中的「尷尬微笑」表情在安卓系統中顯示為「開心大笑」，極易造成雙方理解誤差。

一些犯罪分子直接將表情符號作為犯罪工具實施犯罪，以增加識別、打擊難度。如某詐騙罪案中，犯罪分子打著微商的幌子，以抽獎為名引誘受害者添加微信好友並通過微信發送「剪刀石頭布」表情參與猜拳遊戲，之後利用作弊軟件使受害者誤以為自己取勝，「自願」通過所謂的「中獎低價」購買劣質、假冒的名牌包包、化妝品等，涉及受害人900餘人，案值720餘萬元。

不同法院對表情符號是否具有證據效力持不同意見。 如廣州中院在一起倉儲合同糾紛案中認為，表情符號是輔助表達心情、情感和想法的可視化圖像，不能僅憑表情符號而認定為法律意義上的承諾，故沒有認定當事人發送的「OK」表情係同意之意。而廈門中院在一民間借貸糾紛中則認為，根據日常交流習慣和聊天語境，當事人發送的「OK」表情符號應視為對對方請求的同意，並據此作出裁判。

微信 馬某某 安卓

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