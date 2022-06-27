我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

州高等法院裁定 紐約市非公民投票法案違憲

促人口進城…廣西玉林公務員拚賣房 不然影響前途

中國新聞組／北京27日電
加快人口進城看房，玉林福綿區與辦主題活動。(取材自玉林城管)
加快人口進城看房，玉林福綿區與辦主題活動。(取材自玉林城管)

近半年來，廣西省玉林市開啟了一場轟轟烈烈的人口進城行動。不論是市一級的機關單位，還是區縣一級的機關單位，甚至鄉鎮都被分配了人口進城的任務，甚至放出「送工作」大招。賣房給進城外地人也已成為廣西玉林市公務員的工作績效之一。

中央社報導，廣西某鎮公務員李書朋（化名）稱，2月以來，「賣房」成了他的主要工作，要調查周邊村民購房意願，還要安排他們進城看房。他一年加班200天起計。雖然家住玉林城區，但因為天天駐村，整個6月還沒回過一次家。

同時，一旦成交，李書朋拿不到任何傭金，但居民會在填寫購房補貼申請表時寫上他所在的單位，這關乎他所在單位人口進城工作的考核及個人績效。

雖然，活絡當地房地產是政府人員推動賣房的因素之一，但更大的背景是玉林人口外流，不利經濟發展，官方於是努力「加快人口進城，壯大城市人口規模」。

第7次人口普查顯示，玉林市戶籍外出人口達136萬人，其中到市外省內12萬人，省外124.3萬人；流到省外的人口在廣西壯族自治區排名第一。

同時，玉林市常住人口城鎮化率僅50.40%，比廣西全區低了近5個百分點，更遠低於同期中國常住人口城鎮化率64.72%的水準。

玉林市統計局2021年底發布的報告指出，人口外流將造成勞動年齡人口數量減少，一方面可能造成勞動力成本提高，另一方面也會對地區的消費與投資產生不利影響，造成經濟成長乏力。

李書朋透露，市政府年初召開了一次大會，定下了今年全市各層級部門需完成推薦村民買樓8000套的任務。奔著這目標，不論司法還是教育，各直屬機關部門、縣、鎮、村爭相比拼帶團看樓。像2月份組織的一個城區睇樓團，負責的是玉林北流市高級中學；興業縣司法局也安排了50多名員工看樓。

於是，當地1月時推出「玉林市關於加快人口進城若干政策措施的通知」，若在玉林城區範圍內買家庭首套房，可享受購房補貼、契稅優惠，安排義務教育階段學位，提供免費職業技能培訓等。部分鎮政府還宣布，購房就提供就業機會。

據報導，賣一套房可以換算成4個戶口（進城）。李書朋所在的鎮，每月人口進城的KPI是20人，也就是每月至少要賣4套房。

為了加快人口進房，玉林博白縣推出購房財政補貼。(取材自博白融媒)
為了加快人口進房，玉林博白縣推出購房財政補貼。(取材自博白融媒)

教育 人口普查 就業

上一則

熱爆…河南地表溫度達74℃ 熱爆玻璃、螞蟻3秒烤死

下一則

代表團3台人被中禁參加聯合國會議 吐瓦魯外長離席抗議

延伸閱讀

狗是看得懂？台男放「死亡」黑底白字木牌 供稱想嚇狗

狗是看得懂？台男放「死亡」黑底白字木牌 供稱想嚇狗
10年來 德州柯林縣亞裔增長率全美第6

10年來 德州柯林縣亞裔增長率全美第6
中國人口紅利衰減 BBC：印度將取而代之

中國人口紅利衰減 BBC：印度將取而代之
河南賣房出奇招 小麥、大蒜抵頭期款

河南賣房出奇招 小麥、大蒜抵頭期款

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀將不復存在。（Getty Images）

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

2022-06-21 00:58
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19

超人氣

更多 >
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
加州將退款 1戶最高1050元

加州將退款 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元