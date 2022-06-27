促人口進城…廣西玉林公務員拚賣房 不然影響前途

加快人口進城看房，玉林福綿區與辦主題活動。(取材自玉林城管)

近半年來，廣西省玉林市開啟了一場轟轟烈烈的人口進城行動。不論是市一級的機關單位，還是區縣一級的機關單位，甚至鄉鎮都被分配了人口進城的任務，甚至放出「送工作」大招。賣房給進城外地人也已成為廣西玉林市公務員的工作績效之一。

中央社報導，廣西某鎮公務員李書朋（化名）稱，2月以來，「賣房」成了他的主要工作，要調查周邊村民購房意願，還要安排他們進城看房。他一年加班200天起計。雖然家住玉林城區，但因為天天駐村，整個6月還沒回過一次家。

同時，一旦成交，李書朋拿不到任何傭金，但居民會在填寫購房補貼申請表時寫上他所在的單位，這關乎他所在單位人口進城工作的考核及個人績效。

雖然，活絡當地房地產是政府人員推動賣房的因素之一，但更大的背景是玉林人口外流，不利經濟發展，官方於是努力「加快人口進城，壯大城市人口規模」。

第7次人口普查 顯示，玉林市戶籍外出人口達136萬人，其中到市外省內12萬人，省外124.3萬人；流到省外的人口在廣西壯族自治區排名第一。

同時，玉林市常住人口城鎮化率僅50.40%，比廣西全區低了近5個百分點，更遠低於同期中國常住人口城鎮化率64.72%的水準。

玉林市統計局2021年底發布的報告指出，人口外流將造成勞動年齡人口數量減少，一方面可能造成勞動力成本提高，另一方面也會對地區的消費與投資產生不利影響，造成經濟成長乏力。

李書朋透露，市政府年初召開了一次大會，定下了今年全市各層級部門需完成推薦村民買樓8000套的任務。奔著這目標，不論司法還是教育 ，各直屬機關部門、縣、鎮、村爭相比拼帶團看樓。像2月份組織的一個城區睇樓團，負責的是玉林北流市高級中學；興業縣司法局也安排了50多名員工看樓。

於是，當地1月時推出「玉林市關於加快人口進城若干政策措施的通知」，若在玉林城區範圍內買家庭首套房，可享受購房補貼、契稅優惠，安排義務教育階段學位，提供免費職業技能培訓等。部分鎮政府還宣布，購房就提供就業 機會。

據報導，賣一套房可以換算成4個戶口（進城）。李書朋所在的鎮，每月人口進城的KPI是20人，也就是每月至少要賣4套房。