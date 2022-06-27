鄭州「最高學歷樓」爛尾 392碩博士維權

業主們發出7萬字「陳情書」催建商復工，鄭州670名碩博士業主被套牢，呼籲「我們不要爛尾樓」。（取材自時代財經）

在河南鄭州 高新區，一個號稱「河南最高學歷樓盤」的業主群最近網路暴紅，他們的維權之路不僅僅是上街拉布條、上訪，還自編小說、製作短影音、開辦公眾號，獨特又吸睛。網上有人稱：「鄭州西棠小區，碩博士買房有十萬補貼，幾百人買了房以後馬上爛尾，這些人背著債務，就徹底固定在鄭州，跑不了啦！」「只能說這手實在高，再也不怕人才流失了，太優秀了！」

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河南鄭州高新區「河南最高學歷樓盤」2020年8月開盤，2021年11月之後便處於停工狀態，直到3月底在業主維權下，才開始裝模作樣的「表演式復工 」，但竣工遙遙無期。

據鳳凰網報導，河南鄭州高新區西棠項目爛尾問題背後是資金鍊斷裂和信用不良。開發商之一金橋置業將該項目監管資金挪用到其他項目，導致西棠項目停滯。

業主李娜表示，統計了近1000名業主，就有至少392名碩博（72名博士、近300名碩士），超82%為本科學歷，加上大專，超過97%，小區有超20%拿著人才補貼款。說「鄭州人才引進的人才超大半都在西棠」，雖有誇張成分，但西棠確實是河南最高學歷樓盤之一。

但隨著西棠項目停工，他們的夢想像泡影，瞬間幻滅。「依靠家裡四個口袋買的房子，現在說爛尾就爛尾，我們前期的幾百萬投入怎麼辦？」「本來想給孩子一個好的生活環境，現在竟是奢望。鄭州就是這麼對待高知人才的」業主們紛紛發洩自己的憤懣。

6月22日，在新一輪三方會談結束後，業主說，一是河南省政府、鄭州市政府對於永威金橋西棠項目都高度重視，正在積極介入解決問題；二是，為避免事態擴大化，業主須刪除網路推文及視頻。

6月23日，鄭州市高新區住房保障和房地產管理局一名楊姓負責人指出，目前政府已經全面介入，並成立了專班解決問題，「國資平台會先行介入，優先保障群眾利益，保證該項目交付盡量不延期，減少群眾損失」。