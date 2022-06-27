「華人洋人都看不懂」成都換拼音版招牌 生意掉3成

成都錦江區一環路五段的一排沿街商鋪拼音招牌被指，「外國人看不懂，中國人也不明白」。（影片截圖）

四川成都一網友上周拍攝影 片指出，包括她家商鋪在內的一排商鋪此前由於迎接世界大運會，招牌被強行換成了拼音版，「這些拼音外國人看不懂，中國人也不明白」，對生意產生影響，1年來生意至少掉了1/3。轄區牛市口街道辦事處工作人員說，相關部門正在現場處理此事，將會製作臨時中文標牌進行更換。

來源：YouTube

根據極目新聞報導，網傳影片顯示，在一棟樓一層的臨街商鋪，緊挨著的幾家商戶門頭招牌上是大字的漢語拼音店名，只在右下角寫著小字的中文店名。影片拍攝者吐槽說，這些拼音外國人看不懂，中國人也不明白，去年是說為了大運會，強行被換成了拼音版，現在大運會延期，招牌卻還是這樣，對生意有影響，希望有關部門關注一下。

影片所在地成都錦江區一環路五段沿街商鋪的一位商戶表示，政府工作人員昨天中午已經到店鋪了解情況。

另一位商戶說，附近只有他們這一排的七家商戶是拼音版門頭招牌，已經有一年多時間，最早換的時候是漢字店名大一些，右下角是小字的拼音店名。後來，相關部門又將招牌改成拼音大字店名，右下角改成了中文小字店名。

轄區錦江區牛市口街道辦事處工作人員昨天回應時說，已有專人在現場處理此事，並已跟商家協商，將用臨時中文標牌進行更換，商戶如果要設計其它的標識標牌，相關部門也會積極配合審批程序。

目前，相關部門正在製作臨時的中文標牌。該工作人員還稱，當時是為了統一美化那一排沿街商鋪，才更換的標識標牌。